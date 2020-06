Después de tantos dimes y diretes, se llevará a cabo "Wrestle Peter Pan 2020", el evento con el que la empresa Dramatic Dream Team (DDT) celebra 23 años de existencia.

► "Cartel completo "Wrestle Peter Pan 2020" Día 1

Debido a que aún no pueden hacerse funciones con la presencia de asistentes, DDT decidió realizar la función bajo el formato de sus actuales eventos DDT Tv Show, sólo que durante dos días. No es el magno evento al que nos tienen acostumbrados, pero dadas las circunstancias actuales, la empresa avanza a lo que parece el fin de esta situación.

Las funciones de "Wrestle Peter Pan 2020" serán los días 6 y 7 de junio desde el DDT TV Show Studio y se transmitirá por Samurai! TV, Abema TV y la plataforma de stream Wrestle Universe. Las luchas, 16 en total, fueron armadas de una manera rápida e interesante y DDT podría ser el ejemplo de lo que se puede hacer cuando solo tienes a mano a los luchadores, el ring y un montón de imaginación, algo de lo que le ha faltado a Dragon Gate, quien si ha sufrido en sus eventos en linea sin asistentes.

La mascota de la empresa, Potokan, sostendrá su lucha individual ante uno de los luchadores emblemáticos de DDT, Super Sasadango Machine, quien solo tiene apariciones especiales en los eventos importantes de la empresa.

Nobuhiro Shimatani y Seigo Tachibana se medirán en mano a mano para ganar el derecho a participar en más eventos de la empresa. Shimatani es uno de lo novatos más destacados y Tachibana llegó de Wrestle-1 para ganarse un lugar.

Jun Akiyama hará equipo con uno de los jóvenes que ya enfrentó, y Mizuki Watase para chocar conta Akito y Yuki Iino

Daisuke Sasaki quería que su próxima defensa del Campeonato Universal DDT fuera fácil y violenta. Por eso que nominó a Shunma Katsumata para ser su próximo retador. Pero la repentina aparición de Isami Kodaka involucrándose en la lucha dio un giro a sus planes. Kodaka quiere agregar el título de más reciente creación de DDT a su larga lista de logros.

Kongo contra DDT se vislumbra como una interesante invasión, luego que Kenou desafiara a Sanshiro Takagi. Ésta lucha de poderes dará para mucho si se maneja adecuadamente. Kenou se hará acompañar del recio Masa Kitamiya y el escurridizo Haoh. Al lado de Takagi estarán Kazusada Higuchi y Tomimitsu Matsunaga, dos elementos muy duros.

Los 5 DDT TV Show se han centrado en la lucha entre la muñeca Yoshihiko y la facción All Out, que liderea Konosuke Takeshita. Yoshihiko mostró su dominio en las cuatro primeras funciones (en el último con la ayuda de otra muñeca, Akihiro. Ésta última pagó las consecuencias y en el quinto programa, Takeshita le arrancó el brazo. La venganza de All Out se acerca y se viene el duelo definitivo; esto lo sabe Konosuke Takeshita, quien irá con todo contra la sorprendente muñeca.

El cartel completo queda así:

DDT "Wrestle Peter Pan 2020 DAY 1", 06.06.2020

DDT TV Show Studio

Sin Fans

1. Soma Takao y Mad Paulie vs. Keigo Nakamura y Hideki Okatani

2. Keisuke Ishii y HARUKAZE vs. Hiroshi Yamato y Saori Anou

3. DDT Yuru Chara No.1 Decisive Match in Niigata!: Super Sasadango Machine vs. Pokotan

4. Singles Match by players who want to participate regularly in DDT: Nobuhiro Shimatani vs. Seigo Tachibana

5. Jun Akiyama y Mizuki Watase vs. Akito y Yuki Iino

6. DDT Universal Title, Hardcore 3 Way Match: Daisuke Sasaki (c) vs. Isami Kodaka vs. Shunma Katsumata

7. DDT vs. Kongo Full-Scale Rivalry: Sanshiro Takagi, Kazusada Higuchi y Tomimitsu Matsunaga vs. Kenoh, Masa Kitamiya y Haoh

8. TOKYO 2020 LAST MAN STANDING: Yoshihiko vs. Konosuke Takeshita

► "Cartel completo "Wrestle Peter Pan 2020" Día 2

Al día siguiente continúan las acciones de "Wrestle Peter Pan 2020" con ocho luchas más, cinco de ellas de campeonato.

Las chicas de Tokyo Joshi Pro tendrán participación con una lucha de tercias. La función coincide con el cumpleaños de Nodoka Tenma y ella se mostró feliz de tener un duelo contra las tres luchadores más fuertes de la empresa (Yuka Sakazaki, Miyu Yamashita y Shoko Nakajima). Su equipo con Yuki Aino y Rika Tatsumi se llama Bakuretsu Dragon .

Chris Brookes no tuvo una nueva oportunidad por el Campeonato Universal, por lo que se tuvo que conformar con una lucha de parejas mixtas. Brookes hará equipo con la impetuosa Maki Itoh para medirse con Eruption (Yukio Sakaguchi y Saki Akai).

El estado de emergencia en Tokio se levantó y las restricciones en todo Japón están disminuyendo. Shinya Aoki usará las noticias edificantes como inspiración para la tercera defensa del Campeonato Extremo DDT. Su rival en turno es el enorme Yukio Naya, nieto del Yokozuna Taiho.

El Campeonato de Comedia, el Iron Man Heavy Metal, será el protagonista de la siguiente batalla, que se disputarán Danshoku Dino y Makoto Oishi, para dar continuidad a una rivalidad que va para 10 años.

Otro luchador que perdió una oportunidad de impugnar por un título fue MAO, pero regresó a tiempo para estar en el evento de aniversario, al lado de Asuka, para medirse a la dupla sensación de HARASHIMA y Naomichi Marufuji.

Este puede ser el gran día para Strong Hearts para monopolizar los campeonatos principales de la empresa; T-Hawk y El Lindaman se presentarán en el turno semifinal para combatir a Nautilus (Yuki Ueno y Naomi Yoshimura) quienes exponen el cetro de parejas KO-D por cuarta ocasión.

Tetsuya Endo está muy cerca de su objetivo final. Se tropezó una vez en el camino, pero recuperó la espada KO-D para llegar al choque directo por el Campeonato de Peso Abierto KO-D ante el experimentado Masato Tanaka. Éste último se ha afianzado al cetro en cuatro ocasiones y planea seguir por el mismo camino. Ésta es la gran estelar de "Wrestle Peter Pan 2020".

El cartel completo queda así:

DDT "Wrestle Peter Pan 2020" DAY 2", 07.06.2020

DDT TV Show Studio

Sin Fans

1. Super Sasadango Machine Remote Produce Match: Toru Owashi vs. Antonio Honda

2. Tokyo Joshi Pro Offer Match: Yuka Sakazaki, Miyu Yamashita y Shoko Nakajima vs. Rika Tatsumi, Nodoka Tenma y Yuki Aino

3. Yukio Sakaguchi y Saki Akai vs. Chris Brookes y Maki Itoh

4. DDT Extreme Title, Release Restriction Rules: Shinya Aoki (c) vs. Yukio Naya

5. Iron Man Heavy Metal Title: Danshoku Dino (c) vs. Makoto Oishi

6. HARASHIMA y Naomichi Marufuji vs. MAO y Asuka

7. KO-D Tag Team Title: Yuki Ueno y Naomi Yoshimura (c) vs. T-Hawk y El Lindaman

8. KO-D Openweight Title: Masato Tanaka (c) vs. Tetsuya Endo