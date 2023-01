DDT: “First Dream 2023” ShunMao, campeones

“First Dream 2023” fue el primer evento de DDT Pro Wrestling del nuevo año, donde se puso en disputa un campeonato.

► “First Dream 2023”

Antes del comienzo del evento se anunción que la función “Mega Max Bump 2023 in Yokohama” tendrá lugar en el Yokohama Budokan el 3 de mayo y “Wrestle Peter Pan 2023” será el 23 de julio en el Sumo Hall.

Además, los luchadores Kip Sabian y Penelope Ford de AEW harán su debut en DDT el 18 de febrero. Por último, Samuray Del Sol (Kalisto) debutará el 21 de marzo en el evento “Judgement 2023” en Korakuen Hall.

Al inicio del evento, Sanshiro Takag, presidente de DDT dio la bienvenida al público y declaró la apertura de actividades de 2023.

Yuki Ueno y Cara Noir funcionaron muy bien como dupla, superando sin problemas a DAMNATION TA (MJ Paul y KANON).

Konosuke Takeshita tuvo su último combate con DDT antes de retornar a AEW. Enfrentó en mano a mano al joven Takeshi Masada, a quien derrotó a pesar de las deslumbrantes patadas que Masada conectó. Eso fue hasta que Takeshita respondió con un Elbow Strike, seguido de un Lariat y lo inmovilizó con la Zahi.

Tras la lucha, Takeshita anunció que retornará para “Judgement 2023” el 21 de marzo para un duelo individual contra Sanshiro Takagi, lucha que nunca ha sucedido. En respuesta, Takagi lo atacó y le dijo que esperará ansioso esa confrontación.

Naruki Doi y Daisuke Sasaki se enfrentaron por el derecho a contender por el Campeonato Universal DDT. Pero luego de 30 minutos de refriega y a pesar de las interferencias de DAMNATION TA y de Toru Owashi, no hubo ganador. Entonces se decretó que ambos luchadores lucharán contra Yuki Ueno en una batalla en triple amenaza.

Harimao dejó vacante el Campeonato de Parejas KO-D en noviembre cuando Naomi Yoshimura se tomó un descanso para lidiar con una hernia de disco. Los dos mejores equipos elegidos para luchar por el título fueron ShunMao ((MAO y Shunma Katsumata) y CDK (Chris Brookes y Masahiro Takanashi). Fue un choque divertido y nivelado, pero en la recta final, Katsumata eliminó a Brookes con un Tope y ShunMao se concentró en aislar a Takanashi, alejándolo con el Oretachi no Mad Max para convertirse en los nuevos campeones. Makoto Oishi y Shiori Asahi entraron al ring tras el encuentro y desafiaron a ShunMao.

Los resultados completos son:

DDT “FIRST DREAM 2023”, 03.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 759 Espectadores

1. Makoto Oishi y Shiori Asahi vencieron a Hideki Okatani y Toi Kojima (8:12) volvió un Cactus Flower de Oishi sobre Kojima.

2. Danshoku “Dandy” Dino y Yuki “Sexy” Iino vs. Akito y Antonio Honda – finalizó sin decisión (7:01).

3. New Year Special Eight Man Tag Match: Toru Owashi, Kazuki Hirata, Yuji Hino y Yukio Naya derrotaron a New Year Pokotan, Yukio Sakaguchi, Saki Akai y Kazuma Sumi (11:59) con un One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle de Hirata sobre Sumi.

4. Special Ten Man Tag Match: Tetsuya Endo, Jun Akiyama, Kotaro Suzuki, Yusuke Okada y Yuya Koroku vencieron a Kazusada Higuchi, HARASHIMA, RSP, Soma Takao y Yuki Ishida (10:41) con un Burning Star Press de Endo sobre Ishida.

5. Special Tag Match: Yuki Ueno y Cara Noir derrotaron a MJ Paul y KANON (11:49) con un Blackout Sleeper de Noir sobre Paul.

6. Special Singles Match: Konosuke Takeshita venció a Takeshi Masada (10:02) con la Zahi.

7. DDT Universal Title Contendership: Naruki Doi vs. Daisuke Sasaki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00).

8. KO-D Tag Team Title, Decision Match: MAO y Shunma Katsumata derrotaron a Chris Brookes y Masahiro Takanashi (19:02) con la Oretachi MADMAX de MAO sobre Takanashi – conquistando el título (76th Champions).