DDT: "Never Mind 2022" Higuchi sigue reinando

DDT Pro Wrestling cerró los festejos de sus 25 años de existencia con el evento “Never Mind 2022” desde el Tokyo Korakuen Hall.

Naruki Doi y Toru Owashi y Kazuki Hirata , perdieron el Campeonato de tercias KO-D ante BURNING (Tetsuya Endo, Kotaro Suzuki y Yusuke Okada). Con este resultado se oficializó la permanencia de Suzuki en DDT, donde Endo le aseguró que le irá muy bien. Luego de celebar, los nuevos monarcas recibieron el reto de Pheromones.

La estipulación de la luchaa por el campeonato extremo DDT dependía del peso de Super Sasadango Machine. Tenía que registrar menos de 110 kg, para poder elegir la estipulación de lucha. Pero no lo logró; sin embargo tenía un as bajo la manga, ya que en el contrato puso delante de su firma el número 1/12, haciendo referencia a un muñeco de plástico de él mismo, por lo que éste pesó 59 g y pudo elegir el tipo de lucha, escogiendo un TonTon Match. Los juegos de lucha de TonTon implican que cada jugador coloque su modelo en un tablero de juego y golpea el tablero con los dedos para que se mueva. El que cae primero pierde. Aquí, el modelo debe caer sobre el otro y sujetarlo durante tres segundos para que el jugador sea declarado ganador. Pero ambos muñecos cayeron, por lo que pasaron a las acciones sobre el ring. No pasó mucho tiempo para que el experimentado Akiyama se alzara con el triunfo. La siguiente defensa será en Yokohama el 21 de enero contra Antonio Honda.

Yukio Naya hizo equipo con Konosuke Takeshita para enfrentar al combinado de Daisuke Sekimoto y RSP. sin embargo, el duelo se centró en Takeshita y Sekimoto para ver quien conectaba el German Suplex más contundente. Ambos hicieron su mejor esfuerzo, dejándose aturdidos, por lo que la definición se dio entre Naya y RSP, siendo favorable para el primero.

MAO se impuso en una cuádruple amenaza ante Daisuke Sasaki, Chris Brookes y Cara Noir. MAO sorprendió a sus rivales y dio muestra de su ataque vertiginoso y sorpresivo.

El Campeonato de Peso Abierto KO-D quedó en posesión de Kazusada Higuchi, quien defendió el cinturón por quinta ocasión ante Yuki Ueno, el actual Campeón Universal DDT. Este fue una batalla entre los que posiblemente sean los dos mejores luchadores de la empresa. Ueno intentó minar a su rival con su estilo aéreo, pero Higuchi esperó y en el momento preciso capturó a Ueno e inició la ofensiva final con recios castigos de poder. Tras la lucha, ambos luchadores se abrazaron y se agradecieron mutuamente por el esfuerzo brindado. Entonces Yuji Hino subió y lanzó su reto.

Los resultados completos son:

DDT “NEVER MIND 2022”, 29.12.2022

Tokyo Dome City Hall

Asistencia: 1,207 Espectadores

0. Hideki Okatani y Toi Kojima vencieron a Yuya Koroku y Kazuma Sumi (9:32) con un Diving Kneedrop de Okatani sobre Sumi.

0. Minoru Fujita, KANON y MJ Paul derrotaron a Masahiro Takanashi, Soma Takao y Antonio Honda (9:31) con un Cobra Twist de KANON sobre Honda-

1. Sanshiro Takagi venció a Takeshi Masada (4:42) con un Texas Clover Hold.

2. HARASHIMA y Yukio Sakaguchi derrotaron a Yuji Hino y Yuki Ishida (10:08) con la Somato de HARASHIMA sobre Ishida.

3. Pheromones vs. “Miyako & Ward” Pheromones Subjugation Allied Army ~ Dissolution & Pet Dogs vs. One Day Experience: Danshoku “Dandy” Dino, Yuki “Sexy” Iino, Yumehito “Fantastic” Imanari y Kouju “Shining Ball” Takeda vencieron a Akito, Osamu Nishimura, Shinichiro Kawamatsu y Shunma Katsumata (16:20) cuando Iino colocó espaldas planas a Katsumata tras la Badonka Donk.

4. Special Singles Match: Chihiro Hashimoto derrotó a Shinya Aoki (8:21) con la Albright.

5. Special Tag Match: Saki Akai y Yuki Arai vencieron a Saori Anou y Riko Kawahata (12:40) con la Quetzalcoatl de Akai sobre Kawahata.

6. KO-D Six Man Tag Team Title: Tetsuya Endo, Kotaro Suzuki y Yusuke Okada derrotaron a Naruki Doi, Toru Owashi y Kazuki Hirata (c) (12:25) con un Burning Star Press de Endo sobre Hirata – conquistando el título .

7. DDT Extreme Title ~ Sassadango Machine, 45, if you can’t lose weight, normal rules immediately! Special: Jun Akiyama (c) venció a Super Sasadango Machine (2:30) con un Wrist-Clutch Exploider defendiendo el título

8. Special Tag Match: Konosuke Takeshita y Yukio Naya derrotaron a Daisuke Sekimoto y RSP (17:43) con un Backdrop de Naya sobre RSP.

9. International 4 Way Match: MAO venció a Daisuke Sasaki, Chris Brookes y Cara Noir (13:22) con un Backslide sobre Brookes.

10. KO-D Openweight Title: Kazusada Higuchi (c) derrotó a Yuki Ueno (27:57) con un Brain Claw Slam defendiendo el título