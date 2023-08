DC y una revancha Jake Paul vs Nate Díaz en MMA

Después de verlos boxear, Daniel Cormier duda que Jake Paul pelee contra Nate Diaz en MMA.

Jake Paul (7-1) derrotó a Díaz (0-1) por decisión unánime el pasado sábado en Dallas. El combate de 185 libras sirvió como combate principal del evento de boxeo, y se emitió en directo en DAZN/ESPN+ pago por evento.

Paul, que es embajador de la marca PFL, propuso una revancha contra Díaz en MMA. Pero Cormier no sólo cree que la pelea no sucederá, sino que está seguro de que no iría bien para «The Problem Child» en absoluto.

«Nate lo someterá«, dijo Cormier en su canal de YouTube. «Si pelean, Nate lo someterá. Voy a tener menos confianza en Jake Paul luchando contra Nate en MMA debido al fin de semana pasado. La mejor oportunidad de Jake para dominar a Nate Díaz era en el boxeo, y no lo hizo. Aunque ganó la pelea de forma convincente, no lo eliminó como mucha gente pensaba que lo haría, y eso es diferente.»

► DC analiza a Jake Paul

Cormier admite que Paul superó sus expectativas, y aunque ve margen de mejora, le da crédito por seguir adelante incluso cuando está cansado.

«Jake Paul, para mí, hizo un buen trabajo – pero todavía muestra que hay mucho trabajo por hacer», dijo Cormier. «Lo que voy a decir sobre Jake Paul: es mejor de lo que la gente trata de darle crédito y es mucho más duro de lo que la gente trata de darle crédito, porque una de las áreas en las que pensé que tendría problemas era cuando se ponía difícil, se rendía y volvía a hacer vídeos o a hacer algo diferente. Pero no se rinde, lucha en los momentos difíciles».