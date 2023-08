Jamie Pickett busca la redención en UFC en ESPN 51

Jamie Pickett sabe que su espalda está contra la pared en UFC en ESPN 51. Pickett (13-9 MMA, 2-5 UFC) buscará romper una racha perdedora de tres peleas cuando se enfrente a Josh Fremd (10-4 MMA, 1-2 UFC) en la apertura de la cartelera principal del sábado en el UFC Apex en Las Vegas . La cartelera se transmite por ESPN y se transmite por ESPN+.

El revés más reciente de Pickett se produjo contra el muy promocionado Bo Nickal en UFC 285, una derrota por sumisión controvertida que luego apeló. Pickett afirmó que Nickal lo golpeó debajo del cinturón, pero el árbitro no lo atrapó. Eso condujo a la secuencia final de la pelea en la que Nickal lo derribó y lo sometió en el primer round. La apelación de Pickett fue rechazada cuando la Comisión Atlética del Estado de Nevada no vio evidencia de un golpe bajo.

“Estoy seguro de que todos lo vieron. Quiero decir, realmente no me quejo por las cosas. Realmente no digo mucho sobre nada. Estas cosas pasan. Es lo que es.»

Pickett cree que aún no ha alcanzado todo su potencial. Lo atribuye a circunstancias desafortunadas.

«Solo diré que tomé muchas de estas peleas con poca anticipación, o las tomé justo después de una pelea porque me lo pidieron. La pelea de Bo Nickal, estaba entrenado y listo para comenzar. Entonces sucedieron cosas. Las cosas simplemente no sucedieron a mi favor. No culpo a nadie, pero el UFC me ofreció la oportunidad de redimirme y lo tomaré y me escaparé”.

Pickett sabe que una derrota probablemente lo llevará a perder los papeles, por lo que busca hacer una declaración en contra de Fremd.

“(Es) vida o muerte. (Tengo que) salir, ponerle las manos encima, sacarlo de allí, sacarlo de allí lo más rápido posible”.