El ex campeón de dos divisiones Daniel Cormier ha explicado por qué las decisiones de permitir que Lauren Murphy y Glover Teixeira alcanzaran la distancia en UFC 283 fueron diferentes.

Durante un vídeo subido a su canal de YouTube, Cormier ofreció su reacción inmediata al pago por evento del UFC 283 desde la jaula del Jeunesse Arena.

“Pensé que deberían haber detenido la pelea de Lauren Murphy. La estaban golpeando. No tuvo oportunidad de volver y ganar”, dijo Cormier. “Glover Teixeira estaba igual de golpeado, pero se podía ver en los momentos, ¿verdad? El derribo (y) se podía ver en él aterrizando los grandes golpes que no se podía tirar del enchufe en él.

“Pero Lauren Murphy no tenía nada para Jéssica Andrade. Esa pelea debería haber sido detenida… Y voy a decir eso. No me importa lo que nadie dice en todo el mundo. Esa fue una mala pelea para dejar que continuara“, agregó Cormier.

La situación recuerda a la victoria de Rafael dos Anjos sobre Renato Moicano el pasado mes de marzo en el UFC 272. Tras aceptar el combate con menos de una semana de preaviso, Moicano fue duramente golpeado por el excampeón durante cinco asaltos.

Aunque muchos criticaron la decisión de permitir que Moicano continuara hasta la bocina final, como Murphy, el brasileño apareció más tarde agradecido por la falta de intervención de su esquina.