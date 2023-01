‘Drago’ regresa a UFC en marzo

El combate de peso pesado entre Alexander Volkov y Alexander Romanov está programado para el UFC Fight Night 221, que se celebrará el 11 de marzo en Las Vegas.

Volkov, de 34 años, llega al combate tras una victoria por nocaut técnico contra Jairzinho Rozenstruik en junio del año pasado. Antes de eso, Volkov, octavo del ránking, había sufrido una derrota por sumisión en el primer asalto ante Tom Aspinall en el Reino Unido, tras sus victorias sobre Alistair Overeem y Marcin Tybura en 2021 y su derrota ante Ciryl Gane.

Ahora Volkov se enfrentará a Romanov, de 32 años, que perdió por decisión mayoritaria contra Marcin Tybura en su último combate, en agosto del año pasado.

Aquella fue la primera derrota en la carrera de Romanov, número 13 del ránking, que anteriormente había cosechado un récord perfecto de 16-0, incluidas cinco victorias consecutivas en la UFC, aunque contra rivales de menor nivel como Marcos Rogerio de Lima, Jared Vanderaa y Chase Sherman.

Volkov vs. Romanov se une a un cartel de UFC Fight Night 221 que está encabezado por una pelea de peso gallo entre el ex campeón Petr Yan y Merab Dvalishvili, junto a Raphael Assuncao vs. Kyler Phillips, Said Nurmagomedov vs. Jonathan Martínez y potencialmente Anthony Smith contra un oponente aún no confirmado.