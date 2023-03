Dax Harwood recuerda a Triple H, para bien y para mal

Triple H fue el tema central del episodio más reciente del podcast FTR de Dax Harwood y Matt Koon. El compañero de equipo de Cash Wheeler –juntos intentarán recuperar el Campeonato Mundial de Parejas AEW en una lucha en la que pondrán en juego su carrera en la compañía– tiene tanto buenas como malas cosas que decir sobre él. Por ejemplo, señala que HHH cambió la trayectoria de sus carreras pero también que nunca tuvo una confianza en ellos plena.

> Dax Harwood recuerda a Triple H

“Todos hemos oído hablar de Hunter como luchador, y todos pueden formular una opinión sobre lo que piensan de él como luchador y lo que ha hecho en el negocio. Pero es alguien que cambió la trayectoria de mi carrera y la carrera de Cash, y lo hizo siendo primero un jefe y luego un mentor. Lo he dicho antes, nunca fuimos chicos de Hunter, y lo mantendré hasta el día en que nos retiremos. Pero no éramos chicos de Hunter”.

Koon le preguntó a Harwood si cree que su antiguo jefe los veía como piezas importantes pero no como alguien alrededor de quienes construir.

“Correcto, sí. No, déjame poner una pequeña corrección en eso. No éramos uno de sus favoritos. Creo que éramos uno de sus favoritos en cuanto a habilidades, talento, creo que lo éramos. Pero no éramos uno de los tipos en torno a los que creo que quería construir la empresa o la marca. Creo que entendió lo que le ofrecimos. Creo que entendió lo buenos que éramos en el ring, las historias que podíamos contar, y creo que sabía que podíamos ser una pieza del rompecabezas, pero no creo que quisiera que fuéramos todo el rompecabezas. Amaba a Gargano y amaba a Ciampa, amaba a esos muchachos. Amaba a Fergal [Finn Bálor], y esos eran sus muchachos.

“Entonces, cuando digo que no éramos sus muchachos, no es que él no fuera fanático nuestro, o que no fuéramos ninguno de sus muchachos favoritos en el ring. Es solo que no éramos los muchachos sobre los que creo que él quería construir la compañía. Como dije antes, Ciampa tenía [su número]. Estuvimos fuera un par de semanas, los dos nos lesionamos. Me operaron, y Ciampa estaba un poco lastimado, y Hunter lo llamaba o le enviaba un mensaje de texto y le preguntaba: ‘¿Cómo van las cosas?’. Yo no escuché nada. Así que no éramos chicos Hunter. No tengo ningún mal sentimiento hacia él por eso. Simplemente no lo éramos. Pero sí creo que era un fanático de nuestro trabajo. Sé que lo era, nos los dijo. Creo que era un fanático de nosotros como talentos, solo que no era necesariamente la persona alrededor de la cual quería construir la compañía”.

El All Elite apunta que no eran favoritos de Triple H como Kevin Owens o Finn Bálor:

“Sí, pudimos, y lo hicimos [hablar con él cuando estaban frustrados]. Pero él no cambió nada para nosotros. Una vez más, no éramos como Kevin Owens para él. No éramos como Fergal Devitt para él. No lo culpo por esto, pero fue cuando me di cuenta [de eso]. Al entrar en eso, pensé que éramos chicos de Hunter, pero aquí es donde nuestra frustración comenzó a acumularse en el elenco principal, fue entonces cuando me di cuenta: ‘Oh, está bien. No éramos sus muchachos'”.

Harwood recuerda que en Raw 25 entendieron que no eran ‘chicos de Triple H’:

“No. Quiero decir, estoy seguro de que nos respaldó personalmente, pero daba un paso más adelante por sus muchachos. Imagínate si peleara por todos. Imagínate si peleara por Joe, Fergal, Kevin Owens, Ciampa, Gargano y nosotros, y Nakamura. Él conoce a Vince. Llegará al punto en que Vince diga: ‘Oh, solo está tratando de convencer a sus muchachos’. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no éramos sus muchachos. Éramos jugadores secundarios. Éramos buenos jugadores secundarios, pero éramos jugadores secundarios en su marca. Pero recuerdo, después de Raw 25, recuerdo, que estaba muy molesto. Ni siquiera enojado. Estaba tan angustiado porque me di cuenta de que estaba bien pero no éramos sus muchachos. Fue entonces cuando todo me golpeó.

“Continuamos tratando de avanzar y organizando increíbles luchas en house shows para que al menos pudiéramos obtener algún tipo de empuje, y lo conseguimos. Tuvimos empujes que iban y venían, pero creo que todo se relacionaba con la experiencia de Raw 25, entendiendo que no teníamos a Vince de nuestro lado, y que el tipo que creíamos que estaba de nuestro lado no lo estaba. No es que no lo estuviera porque estoy seguro de que lo estaba, [pero] no hasta el punto de que hubiera luchado por nosotros. Cuando el jefe no está de tu lado y el tipo justo debajo del jefe no va a luchar por ti, entonces las cosas se vuelven mucho más difíciles“.

Y por último recordó en qué terminos quedaron los tres:

“Le envié un mensaje de texto a Hunter tal vez una semana después [de su salida de la WWE], dos semanas después, algo así. Solo le dije que aprecio todo lo que hizo por mí, mi familia y que espero que podamos trabajar juntos eventualmente. Me envió un mensaje de texto muy agradable que todavía tengo guardado en mi teléfono. Así que esa fue nuestra última conversación que tuvimos juntos”.