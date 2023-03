Wade Barrett: “Nick Aldis puede dar mucho a la WWE”

“Solo quería estar libre de cualquier compromiso por un minuto y luego ver qué sucede. He tenido un par de llamadas telefónicas diferentes con un par de personas y lugares diferentes. ‘¿Qué pasa si hacemos esto?’ ¿Tal vez eso?’ Por ahora, esto es lo que quiero que sea. […] “Estoy esperando la opción correcta, no necesariamente la primera. La lucha libre, en este momento, no es mi única ocupación“. Nick Aldis pronunciaba estas palabras a mediados de febrero, ya confirmado como agente libre tras su salida de NWA.

> Wade Barrett alaba a Nick Aldis

Realmente, no tenemos ninguna información concreta sobre si podría o no firmar con la WWE pero Wade Barrett cree que podría dar mucho a la compañía donde él es comentarista en SmackDown, como expresaba recientemente en una entrevista con Metro. Anteriormente, lo escuchamos hablar sobre su estabilidad en la marca azul.

“Sí, 100%. Soy tan fanático de Nick Aldis como cualquiera. Creo que, en primer lugar, es un conversador fantástico, tiene una gran apariencia, es un muy buen representante de esta industria en general, y me encanta su estilo clásico en el ring. Me recuerda un poco a Harley Race, algo que también se suma al elemento inglés pomposo. Me encantaría ver a Nick involucrado.

“Es un tipo por el que tengo mucho respeto. Creo que tendrá éxito en lo que sea que termine haciendo, ya sea en las independientes, ya sea volviendo a NWA o a cualquier otra compañía, o con suerte algún día venga a la WWE. Creo que tiene mucho para ofrecer. En términos de seguidores, ciertamente estoy a bordo como partidario de Nick Aldis que algún día llegará a la WWE“.

¿Estás de acuerdo con Wade Barrett? ¿Te gustaría ver a Nick Aldis en WWE?