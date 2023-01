“FTR y nosotros teníamos algo, y realmente no entraré en detalles. Pero Dax y yo tuvimos un conflicto, y al final del día, ambos pudimos ser profesionales, completamente profesionales al respecto, pero incluso si no lo fuéramos, ¡está bien! Y luego podrían habernos puesto en la televisión, esa noche o la semana siguiente, y habríamos sido profesionales, pero habría habido animosidad y conflicto, y aún hasta el día de hoy, probablemente habría un poco, y eso es palpable, y eso es dinero. Si tienes a dos profesionales, no irá a un lugar que no debería, pero aún puede ir a estos lugares extraños, algo que creo que falta en el negocio hoy en día«. Así hablaba en agosto Bobby Fish sobre sus problemas con Dax Harwood en All Elite Wrestling.

► Los problemas de FTR con Bobby Fish

Ahora quien se pronuncia es el integrante de FTR en un reciente episodio de su podcast.

«Nunca iba a dejar que esto se supiera, pero Bobby hizo una entrevista al respecto y está bien. Él y yo nos llevamos muy bien. Antes de esto y después de esto, nos llevamos muy bien. Hablamos de familias, su matrimonio, inversiones inmobiliarias, nos llevamos muy bien. Lo aclaro antes de que alguien encuentre un titular. Hubo un problema que él y yo tuvimos en la televisión en vivo en el que sentí que se estaba aprovechando de mí y las cosas se pusieron muy, muy calientes en el escenario y accidentalmente, bueno, no por casualidad, le di un puñetazo a Kyle (O’Reilly) porque pensé que Kyle también se estaba involucrando. Llegamos al fondo, tuvimos que separarnos, pero 30 minutos después, nos disculpamos, nos abrazamos, las cosas estaban bien«.

Harwood también comentó el incidente con el GTS ocurrido cuando Bobby Fish tuvo un mano a mano con CM Punk en el Dynamite del 27 de octubre de 2021 que ganó el «Best in the World», aunque su oponente levantó el hombro de la lona justo después de que el réferi contara tres, creando cierta confusión respecto al resultado de la lucha.

“En lo que respecta a eso, he recibido muchos toques de espalda en mi carrera, y cuando me aprietan, para mí, significa ‘gracias’. Eso es lo que pienso y eso es lo que me enseñaron. Tal vez a Bobby le enseñaron diferente, no sé. Esos son mis sentimientos sobre Bobby. Es un gran tipo para mí, nos llevamos bien personalmente, tuvimos un pequeño momento donde chocamos, pero lo superamos como lo hacen los hombres, y seguimos adelante».

