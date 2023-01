Cuando la TNA ahora es IMPACT! Wrestling descubrimos cuál fue la primera reacción que Eric Bischoff tuvo de la compañía luchística gracias a un extracto que nuestros compañeros de eWrestlingNews comparten del libro ‘Grateful‘.

► La primera impresión de Eric Bischoff de TNA

«En el tiempo transcurrido desde que WCW se vendió a WWE, la lamentablemente llamada TNA Wrestling (Total Non-Stop Action) se fundó en 2002, operando exclusivamente como PPV en sus inicios. En 2004, la compañía llegó a un acuerdo con Fox Sports Net, y en 2005, aseguró un horario de sábado por la noche con Spike TV (ahora conocido como Paramount Network). A pesar de la presencia de numerosas ex estrellas de la WCW (y de la WWE) en su lista, y el hecho de que gran parte del personal de producción de TNA había trabajado para mí en la WCW, la noción de que de alguna manera TNA era un ‘sucesor espiritual’ de la WCW me llamó la atención, francamente, lo cual es ridículo.

«Para ser honesto, nunca estuve interesado, en ningún nivel ni en ningún momento, en trabajar potencialmente para TNA. En primer lugar, odiaba el nombre de TNA (‘T y A’, ¿lo entiendes? Es tan inteligente). Cuando lo escuché por primera vez, pensé: ‘Esto huele a Vince Russo’.

«A mediados de 2009, Russo aparentemente era el Jefe de Creatividad en TNA, habiendo tenido previamente en un rol similar en WCW. Su enfoque creativo, que resultó ser increíblemente infantil, se reflejaba, pensé, en el nombre de su empleador actual (¿mencioné que odiaba el maldito nombre, ‘TNA?’). Para mí, reflejó la falta de todo lo que el negocio de la lucha libre necesita para tener éxito. Podría ser apropiado para una fraternidad, tal vez, podrías decir, una vez a la semana o algo así: ‘Tengamos un combate de lucha libre de TNA en la casa de la fraternidad con un grupo de chicas de la hermandad. Fumemos y bebamos y tengamos sexo cuando termine’.

«Eso al menos tendría sentido, pero tener un programa televisado a nivel nacional sobre Spike llamado ‘TNA’… fue vergonzoso para mí. Aunque no tenía ninguna relación con la empresa, me avergonzaba la gente que sí. Además, mi sentimiento en ese momento fue realmente: ‘He estado allí, hecho eso’. Pensé: ‘¿Qué podría proporcionarme TNA que no tenga ya?’. No necesitaba el dinero, y estaba ganando mucho más, en ese momento en particular, con BHE (cerca de un millón de dólares al año) de lo que nunca había ganado en la lucha libre profesional. No había motivación, financiera, personal o de otro tipo, para siquiera tener un papel en la maldita TNA.

«Jason y yo estábamos teniendo tanto éxito con BHE que dudaba que tuviera tiempo para volver a involucrarme en la lucha libre. Básicamente estaba pensando: ‘Está bien, pasé por el viaje de WCW y no terminó como quería que terminara, pero llegó la oportunidad de WWE, y fue una forma para mí de escribir el final de mi propia historia en el negocio de la lucha libre’.

«Me divertí mucho trabajando con WWE, y cuanto más tiempo pasaba desde mi última aparición en pantalla, más me daba cuenta de que así era como quería que terminara mi carrera pública en el negocio de la lucha libre. De todos modos, por todo lo que había escuchado, TNA no estaba interesada en traerme.

«Lo atribuyo en parte al hecho de que Dixie Carter, la presidenta de TNA, deseaba tanto ser reconocida como la ‘Vince McMahon femenil’ que no quería a Eric Bischoff como parte de su empresa. Perceptualmente, si fuera parte de TNA, Dixie ya no sería vista como la que ‘tomaba las decisiones’, y creo que eso fue un pequeño problema para ella…».