Dax Harwood: “Edge y Beth Phoenix me emocionaron”

“De hecho, ya habíamos hablado con Edge acerca del ángulo con los Young Bucks, incluso antes de que fuéramos a AEW. Le pregunté cómo podía hacer que este ángulo, esta rivalidad, pudiera ser algo personal. Y me dio tantas ideas […]“. FTR y Edge y Beth Phoenix tienen una muy buena relación desde que trabajaban juntos en la WWE, y no ha cambiado ahora que están en distintas compañías. En varias ocasiones hemos hablado de ella. Y hoy volvemos a hacerlo recordando que el matrimonio usó el remate de Dax Harwood y Cash Wheeler, el Shatter Machine, en Elimination Chamber 2023.

Edge and Beth Phoenix just hit the Shatter Machine, shout-out to FTR. 👏 #WWEChamber pic.twitter.com/UyMquW9J78 — Conner Alexander🇨🇦 (@ConnerPWC) February 19, 2023

> FTR, Edge y Beth Phoenix, y el Shatter Machine

Por ello le preguntaron a Harwood recientemente en Fightful y el veterano luchador dio a conocer que se emocionó cuando los vio hacerlo. Obviamente, fue un guiño de los enamorados a sus dos amigos, pues ninguno de los dos tuvo ese movimiento en su arsenal en ningún momento de sus carreras.

“Cómo surgió fue, obviamente, Edge y Beth, usaron el movimiento en la televisión de WWE. Al escuchar a Michael Cole decir Shatter Machine, puedes preguntarle a mi esposa, ella grabó un video, fue tan emocionante, amigo, porque nosotros creamos el movimiento, se nos ocurrió el nombre, y ahora diez años después de haber encontrado todas esas cosas, todavía están usando ese nombre, ese movimiento en una empresa con la que ni siquiera estamos asociados en ese momento . Me tocó una fibra sensible y dije: ‘Así se llama. Es Shatter Machine y así vamos a llamarlo’. Así que estuvimos firmando los derechos, no sé si puedo hablar legalmente de eso. Todo eso sobre qué nombres se usaron y lo que no. Diré que tenemos permiso para usar ese nombre“.

¿Te gusta el remate de FTR?