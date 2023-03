Los mejores momentos de Austin Theory en NXT fueron cuando estaba en The Way con Johnny Gargano, Candice LeRae e Indi Hartwell. Pero en realidad el ahora Campeón de Estados Unidos no brilló especialmente en la marca amarilla, ni falta que le hizo, en la WWE rápidamente vieron lo que tenían entre manos y parece que solo quisieron darle un tiempo cuando ya tenían decidido que sería una estrella del elenco principal. Pero volvemos a aquellos tiempos porque el joven luchador estuvo hablando de ellos hablando con Fightful.

> Austin Theory se acuerda de Johnny Gargano y Candice LeRae

“Diría que cuando lleguas a la WWE, estás tratando de resolver todo, tratando de descubrir cómo funciona todo y qué debes hacer bien. Te mantiene al límite un poco. Pero cuando conocí a Johnny y Candice y pude trabajar con ellos en el camino, casi me permitieron relajarme un poco y encontrar esa personalidad que tengo y no solo tratar de descubrir todas estas cosas. ‘Oye, relájate. Haz esto’. Nos divertimos. Honestamente, cuando estábamos filmando cosas o dando consejos sobre: ‘Oye, ¿podemos decir esto en su lugar? Porque podría funcionar mejor ‘. Naturalmente fluía. Estaba trayendo esa personalidad y girando mucho”.

Puede argumentarse -sin desmerecer lo hecho por Johnny Gargano en NXT, en Monday Night Raw todavía no se ha establecido, él mismo explicaba no hace mucho que necesita tiempo para conectar con la nueva audiencia- que Austin Theory es quien mejor salió de The Way. Sin ir más lejos, este sábado abrirá WrestleMania 39 enfrentando a John Cena en defensa del Campeonato de Estados Unidos en la que será la lucha más importante de su carrera. En aquella época era un sueño que tenía pero nadie podía preveer que iba a conseguirlo.