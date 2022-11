Obviamente, Triple H no buscaba arruinar a Austin Theory, el proyecto de Vince McMahon, para vengarse de cuando el antiguo mandamás no dio el mejor manejo a las Superestrellas que él había empujado en NXT. ¿Qué sentido tendría eso? Nadie mejor que el nuevo jefe creativo sabe que el joven luchador puede ser su próxima gran estrella. Y, como él siempre ha dicho, hace lo mejor para los negocios. Obviamente también, que perdiera el maletín de Money in the Bank tenía un motivo más allá. HHH está planeando algo.

► «WWE está reconstruyendo a Austin Theory»

Y lo que está planeando, de acuerdo a Dave Meltzer, como señala en el Wrestling Observer Radio, es reconstruir a Austin Theory bajo el pensamiento de que toda la historia de tomarse selfies estaba bien hasta ahora pero no lo ayudaría a alcanzar el plano estelar. Tampoco es que sea una idea novedosa, incontables veces WWE ha modificado un personaje para darle un empuje. Sin ir más lejos, ahí está Roman Reigns. ¿Y cuántas veces ha cambiado Seth Rollins? Ahora simplemente es el turno de Theory. Así que veremos cómo le va.

«Sí, sí, la historia se trata de hacer que Austin Theory se deshaga de la selfie que, francamente, si vas a convertirlo en un tipo importante, tenías que dejarla. Ese fue en gran medida el personaje de un tipo de segundo combate. Así que están tirando eso y tratando de hacer que sea más un tipo agresivo y empujarlo. Perdió ante Seth la semana pasada, pero parece que van a ir con la gran disputa entre Seth Rollins y Austin Theory. Tal vez incluso en el pago por evento».

¿Os hubiera gustado que Austin Theory siguiera como hasta ahora?