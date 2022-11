Masha Slamovich luchará de nuevo por el título Knockouts

Sólo una gladiadora de IMPACT! Wrestling ha podido contener por ahora el tsunami de fuerza que representa Masha Slamovich desde que esta fuese reintroducida en la programación de la empresa: Jordynne Grace.

Tras nueve meses pasando por encima de todos los nombres que Impact le puso enfrente, Slamovich se ganó el derecho a enfrentar a Jordynne Grace con el Campeonato Mundial Knockouts sobre la mesa en el más reciente Bound For Glory. Pero allí, luego de un excelente duelo, Grace pudo retener su oro, endosando de paso su primera derrota a Slamovich bajo su nueva etapa.

Pero, ¿podrá contener Grace de nuevo a «Russian Dynamite? Como más reciente anuncio para Over Drive, Impact revela que Grace y Slamovich se verán las caras allí bajo modalidad «Last Knockout Standing Match».

BREAKING: @JordynneGrace will face @mashaslamovich in a Last Knockout Standing match for the Knockouts World Championship at #OverDrive THIS FRIDAY from Old Forester’s Paristown Hall in Louisville!



