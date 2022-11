Chris Jericho no tomó la decisión más sencilla cuando decidió unirse a AEW. Podría haber continuado trabajando en WWE ganando seguramente mucho más dinero y teniendo mucha más exposición. Pero dejó atrás su carrera como Superestrella para iniciarse como All Elite. De la misma manera, Tony Khan realizó uno de los mejores aciertos de su compañía en estos tres años contratando a quien es uno de los mejores de todos los tiempos. ¿Qué sería de ambas partes si no estuvieran trabajando juntas? Nunca lo sabremos.

The @ringofhonor World Title is on the line at #AEWFullGear in a 4-Way battle! #ROH World Champ @IAmJericho faces @sammyguevara & #BCC's @ClaudioCSRO & @bryandanielson

