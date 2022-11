Chris Jericho estuvo recientemente en el podcast Howie Mandel’s Does Stuff recordando la lesión que sufrió durante su gira con Fozzy por el Reino Unido en 2021 que lo llevó a estar hospitalizado. El luchador de AEW y Campeón Mundial ROH pudo recuperarse para continuar tanto en la lucha libre como con su música pero vivió un momento realmente aterrador allí. No ha sido hasta ahora cuando lo ha contado.

► Chris Jericho y su problema de salud en 2021

“No podía respirar. Literalmente, estaba en el escenario con Fozzy y no podía cantar, no podía recuperar el aliento. Estaba como: ‘Esto es raro’. Y comencé a escuchar un coágulo de sangre, porque hablé con un par de médicos que conocía aquí. Y he aquí, tuve un día libre en Londres, me hice algunos análisis de sangre y me dijeron: ‘Tienes que ir directamente al hospital, tienes coágulos de sangre. Una embolia pulmonar’. Lo que quiero decir es que la gente muere por eso. Inmediatamente, tienes que conseguir anticoagulantes.

«Y traen esta maldita aguja y te la clavan justo en el muslo y es como: ‘¡Ahh!’. El anticoagulante tiene que entrar de inmediato para comenzar a desgarrarlos, esencialmente. Así que eso fue lo primero, y luego el nivel de oxígeno fue realmente malo, porque no puedes respirar. Y eso es algo que pienso durante la época del COVID, todos estaban revisando sus niveles de oxígeno, ¿se suponía que debía estar en 99 o 100? El mío estaba como en 92. No podía caminar de aquí a ese sofá sin estar como (jadeando).

“Llegó a ese punto muy rápido. Al comienzo de la gira, los primeros tres shows fueron geniales. En el cuarto, comencé a sentirme raro, y duré otros tres días después de eso antes de ir al hospital. Así que golpeó muy rápido. El ataque fue como ‘¡boom!’ y así es como la gente se muere de eso porque no sabes. Nadie sabe si tienes coágulos de sangre, ¿cómo se supone que debes saber eso? No tenía síntomas ni nada, solo era un tipo normal, un día normal y de repente no puedo respirar. Entonces fue realmente como, cuando escuchas que la gente muere de esto, puedes entender cómo, porque no lo sabes.

“Cuando estás en el hospital en cualquier momento, da un poco de miedo, porque nunca se sabe. Cuando estás en el hospital con esto durante los tiempos de COVID, entonces el nivel comienza a bajar y luego te ponen el oxígeno en la nariz. Y yo digo: ‘El siguiente paso es la maldita intubación’. Y entonces empiezas a enloquecer. Y yo estaba como: ‘No me subiré a una silla de ruedas para ir a ninguna de estas pruebas, no me pondré esta bata’. Tienes que ponerte la bata. ‘No, no lo haré’. ‘Tienes que usar una silla de ruedas’. ‘No, voy caminando. Voy caminando a donde teng que ir’. Estaba asustado. Si me subo a una silla de ruedas y me pongo la cosa del hospital, está un paso más cerca en mi cabeza el nunca salir… Simplemente no quería aceptar la bata del hospital. Todo estaba en mi cabeza, como: ‘¿Qué pasa si nunca salgo de aquí?’, ¿sabes? ‘¿Qué pasa si no salgo de aquí?’, y empiezas a pensar de esa manera. Es raro».