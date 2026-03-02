Dave Meltzer: «Salió mal. Muchos no querían a Danhausen en WWE»

Los rumores eran ciertos. Danhausen era quien estaba dentro de la caja misteriosa. Muchas vampi-chicas góticas salieron de la caja, y luego, apareció Danhausen para mandar su primera maldición en WWE.

► Dave Meltzer aniquila el debut de Danhausen en WWE

Sin embargo, los fans lo abuchearon. Y aunque hay múltiples razones, como que no todos conocen a Danhausen, pues en AEW nunca tuvo gran relevancia y fue puesto en el congelador durante el último año, aparentemente, por diferencias creativas y por su deseo de querer irse a WWE.

Deseo que se le cumplió, pero, las cosas no salieron muy bien. Otra de las razones, y tal vez la principal, es que los fans esperaban que un nombre más grande saliera de la caja: Chris Jericho, quien también está en negociaciones para irse de AEW y volver a WWE, aunque Tony Khan lo congeló el contrato en AEW y no aparece desde abril de 2025.

Pues bien, Dave Meltzer ha sido categórico en decir que el debut de Danhausen no solo fue mal recibido por los fans, sino tras bambalinas en WWE, e incluso, reportó que muchos en WWE no querían que se firmara a Danhausen. Estas fueron sus duras palabras en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio:

“Quiero decir, fue un debut como el de The Gobbledy Gooker. Eso fue lo que fue. Finalmente lograron hacer otro Gobbledy Gooker.

«Ya veremos. Es algo extraño, porque con Paul Levesque y la forma en que él programa, no veo dónde encaja este tipo. Podría hacer algo al estilo de R-Truth, pero ya tienen a R-Truth. No necesitas dos R-Truth. Sé que no es exactamente lo mismo, pero es como ese personaje mascota que no lucha realmente.

«Porque no hay mucha ventaja en que haga combates. Que salga a hacer su show podría funcionar. Es WWE; en el papel, yo habría pensado que sí funcionaría por un tiempo, y luego simplemente se volvería algo común y dejaría de significar mucho. Pero quién sabe.

«Si lo ponen a luchar regularmente sería increíble… Bueno, no… No lo harán. No es el tipo de talento que suelen impulsar. No digo que sea malo, pero hoy en día, para tener apariciones regulares en televisión, tienes que ser un gran orador —y él es más bien un personaje de gimmick— o ser realmente increíble en el ring, o ser un tipo grande y musculoso, y él no encaja en eso.

«Hubo gente que presionó para que lo firmaran, y hubo gente que no lo quería en WWE. Esto no fue una decisión unánime ni nada parecido. Yo diría que los que no lo querían estarán pensando: ‘Hmm, parece que esta vez no salió tan bien’.

«Pero con el tiempo, el tiempo dirá. Tendrá otra oportunidad. Tal vez termine siendo el Gobbledy Gooker o tal vez sea el próximo R-Truth… una de las dos”.