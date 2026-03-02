La particular factoría de Banger Zone Wrestling, Bodyzoi, celebró su evento más ambicioso hasta la fecha desde que la empresa reviviera su denominación original como marca el pasado año. Dos días atrás, al amparo de la Salle Bodyzoi en Frameries (Bélgica), tuvo lugar New Blood.

En el hueco estelar, se programó una lucha a tres bandas entre Alex Zayne, Michael Oku y Ricky Sosa, como ya analicé dentro de la más reciente nota de Banger Alert.

Completando el cartel, un choque a cuatro con Kouga, Charlie Sterling, Cormac Hamilton y Amedeo, un combate por parejas donde Kuro y LJ Cleary fueron contra VCC (Ahukah y Daniel Akindele) y tres duelos: Dani Luna vs. Amale, Trent Seven vs. 1 Called Manders y Peter Tihanyi vs. Adam Frost.

New Blood no pudo verse en directo vía BZW+, pero pronto estará disponible en esta plataforma.

► El «momentum» de Sosa

LUCHA A CUATRO BANDAS: Charlie Sterling derrotó a Kouga, Cormac Hamilton y Amedeo.

Amale derrotó a Dani Luna.

Adam Frost derrotó a Peter Tihanyi.

VCC (Ahukah y Daniel Akindele) derrotaron a Kuro y LJ Cleary.

Trent Seven derrotó a 1 Called Manders.

TRIPLE AMENAZA: Ricky Sosa derrotó a Alex Zayne y Michael Oku.

