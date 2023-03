Esperaban muchos seguidores con impaciencia el primer episodio de AEW Dynamite como “resaca” del reciente Revolution. En buena parte, por comprobar qué ocurriría con Bryan Danielson, quien salió derrotado el domingo de su señero combate contra MJF.

Y AEW emitió un muy interesante vídeo, donde Danielson, minutos después de la contienda, tuvo las siguientes palabras sobre su fracaso.

«Siempre pensé que hacía esto por mis hijos. Cuando me vi forzado al retiro, quería enseñarles que si amas algo, tienes que pelear por ello. De lo que me he dado cuenta esta noche es que Max tenía razón. Todo este tiempo, mi carrera se ha basado en piernas, pulmones, corazón y nunca rendirse. Siempre pensé que era lo mejor: pelear, pelear y pelear.

«Pero cuando me desperté tras caer inconsciente, me vi en un LeBelle Lock ¡y mi primer instinto fue pelear! Y cuando peleaba, me di cuenta de que no sentía mis brazos. Mis piernas ya no tenían fuerza. Y cuando Max dijo que tras el Iron Man no podría jugar con mis hijos… me di cuenta. Tenía razón.

«Me puse a mí mismo por delante de mi familia. Más que por rendirme, eso fue lo que más me avergonzó. Es hora de que me vaya a casa».