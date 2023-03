También en SUPERLUCHAS quedamos gratamente satisfechos con el estelar del reciente AEW Revolution 2023. Un sentir que sintetizó mi compañero Adri López vía Twitter.

Para quienes ya sabíamos de lo que es capaz MJF, realmente no lució sorpresiva su excelente actuación. Y precisamente ahí estuvo el intríngulis narrativo del choque: comprobar si “The Devil Himself” podía ir de tú a tú contra el mejor luchador del mundo, bajo estipulación “Iron Man” de 60 minutos.

Y aunque el final, opina un servidor, empañó lo que podría haberse resuelto sin necesidad de objetos, no puede restarse mérito al tremendo trabajo de MJF durante más de una hora, porque ya saben que el duelo tuvo que alargarse cual partido de tenis hasta la “muerte súbita”. Obvio hablar de Bryan Danielson, claro, quien vivió otro día en la oficina.

Las reacciones no se hicieron esperar. Si echamos un vistazo a Cagematch, el MJF vs. Danielson que nos ocupa cuenta con un 9.67 de “rating”, situándose como el vigesimosexto mejor combate de la historia. Y si escuchamos la entrega de ayer de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer deja el siguiente juicio.

Se avecina pues una nueva lucha de cuanto menos cinco estrellas, si bien resulta debatible considerar este estelar de Revolution el mejor “Iron Man” de la historia. Para la hemeroteca quedaron, por ejemplo, el Bret Hart vs. Shawn Michaels de WrestleMania 12 (1996), el Chris Hero vs. CM Punk de wXw Back To The Roots 3 (2004) o el Tessa Blanchard vs. Mercedes Martinez de RISE 10: Insanity (2018).

