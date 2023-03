Stardom: Cartel “Cinderella Tournament 2023” Día1

El 26 de marzo en el Yokohama Budokan dará comienzo el torneo de eliminación “Cinderella Tournament 2023” organizado por Stardom.

► “Cinderella Tournament 2023” Día 1

Para esta edición competirán 36 luchadoras, siendo el máximo número de participantes. Hasta el momento se han revelado los nombres de 34 de ellas, quedando a reserva dos nombres más, esperando que puedan ser luchadoras foráneas.

Entre las competidoras se han incluido Tomoka Inaba de Just Tap Out, Haruka Umesaki de Diana, las independientes Nanae Takahashi y Yuna Mizumori y la inglesa Mariah May.

Hay que recordar que la vencedora gana un vestido de cenicienta, una corona y la oportunidad de desafiar por el campeonato de su elección. La ganadora de la edición 2022 fue MIRAI.

El cartel completo queda así:

Stardom “CINDERELLA TOURNAMENT”, 26.03.2023

Yokohama Budokan

– Cinderella Tournament – Round 1: Utami Hayashishita vs. Nanae Takahashi

– Cinderella Tournament – Round 1: Maika vs. Momo Watanabe

– Cinderella Tournament – Round 1: Giulia vs. Mai Sakurai

– Cinderella Tournament – Round 1: AZM vs. Hazuki

– Cinderella Tournament – Round 1: Mariah May vs. Rina

– Cinderella Tournament – Round 1: Syuri vs. Tomoka Inaba

– Cinderella Tournament – Round 1: Momo Kohgo vs. Saki Kashima

– Cinderella Tournament – Round 1: Saya Kamitani vs. Mayu Iwatani

– Cinderella Tournament – Round 1: Lady C vs. X

– Cinderella Tournament – Round 1: Starlight Kid vs. Haruka Umesaki

– Cinderella Tournament – Round 1: Ami Sohrei vs. Yuna Mizumori

– Cinderella Tournament – Round 1: Tam Nakano vs. Himeka

– Cinderella Tournament – Round 1: Natsuko Tora vs. Ruaka

– Cinderella Tournament – Round 1: MIRAI vs. Hanan

– Cinderella Tournament – Round 1: Saya Iida vs. Miyu Amasaki

– Cinderella Tournament – Round 1: Natsupoi vs. Mina Shirakawa

– Cinderella Tournament – Round 1: Koguma vs. Thekla

– Cinderella Tournament – Round 1: Hina vs. XX