Darren Till reacciona después de derrota ante Robert Whittaker

Darren Till se enfrentó con Robert Whittaker en la cabeza del evento UFC Fight Island 3 de anoche con la esperanza de ganar una oportunidad por el título de peso mediano.

El nativo de Liverpool, Till (18-3-1 MMA), hizo su debut en el peso mediano contra Kelvin Gastelum en noviembre pasado en UFC 244, saliendo victorioso por decisión dividida.

'The Gorilla' había dejado en claro que lo único para él después de una victoria sobre 'The Reaper' sería una oportunidad por el título de peso mediano.

Sin embargo, para que Till obtenga su segunda oportunidad deseada por el oro de UFC , primero tendría que superar al ex titular del título de peso mediano en Whittaker.

Robert Whittaker regresó a la acción anoche por primera vez desde que perdió su título a Israel Adesanya en UFC 243. A pesar del despido, el australiano estaba extremadamente seguro de que superaría a Darren Till esta noche.

La esperada cabeza de cartel de anoche demostró ser una pelea excepcional. La pelea fue muy lejos, pero tuvo muchos momentos de "oh, Dios mío", ya que ambos hombres fueron capaces de anotar derribos durante los primeros cuatro rounds. Al entrar en el quinto round, la mayoría de los fanáticos y analistas empataron.

En esos últimos cinco minutos, fue Robert Whittaker quien anotó un par de derribos tardíos, lo que finalmente ayudó a influir en los jueces presentes para otorgarle una victoria por decisión unánime sobre Darren Till.

Tras el revés, que marcó su tercera en sus últimas cuatro peleas, Darren Till habló con los periodistas en la conferencia de prensa posterior a la pelea de anoche.

Darren Till talks about his fight against Robert Whittaker and said it was stressful and like a chess match. He also says he felt it was 2-2 going into the fifth #UFCFightIsland3 pic.twitter.com/8VfbUcavv6

— Helen Yee (@HelenYeeSports) July 26, 2020