Alexander Gustafsson emite una declaración luego de derrota ante Fabricio Werdum

El cartel principal de UFC Fight Island 3 de anoche presentó un enfrentamiento clave de peso completo entre los veteranos Alexander Gustafsson y Fabricio Werdum.

El ex retador al título de peso semicompleto en múltiples ocasiones, Gustafsson (18-6 MMA), estaba haciendo su debut en el peso completo cuando chocó con Werdum. El sueco se había retirado previamente del MMA luego de su derrota por sumisión ante Anthony Smith en junio de 2019, pero recientemente descubrió que el fuego regresaba al octágono.

Mientras tanto, Fabricio Werdum (23-9-1 MMA) había ingresado a UFC Fight Island 3 buscando rebotar después de sufrir una derrota por decisión dividida ante Aleksei Oleinik en su esfuerzo más reciente en UFC 249. El ex campeón de peso completo de UFC, Werdum, fue buscando ganar su primera victoria desde noviembre de 2017 anoche en Abu Dhabi, esto para poder ingresar a la agencia libre con una nota ganadora.

Werdum pudo hacer exactamente lo que esperaba en el evento de anoche, sometiendo a 'The Mauler' en el primer round. La secuencia de finalización de la pelea ocurrió después de que Gustafsson atacó con una ráfaga temprana y la pelea golpeó el suelo. Al principio, el sueco tenía la primera posición, pero eso cambió rápidamente y Werdum pudo asegurar una armadura que terminó con la pelea.

El resultado de esta noche fue definitivamente un revés decepcionante para Gustafsson, ya que esperaba establecerse en las filas de los pesos completos ​​de la promoción al anotar una victoria sobre el ex campeón de la división.

Poco después de su tercera derrota consecutiva, Alexander Gustafsson se dirigió a Twitter, donde emitió la siguiente declaración a sus fanáticos.

It’s sucks to lose but I’m alive and healthy it’s a sport, a sport that I love! Thanks Werdum for a great fight and the @ufc for the opportunity! Now let’s celebrate my brother and teammate kamza borz!!! He’s coming for everyone, be ready🥇🥇🥇

— Alexander Gustafsson (@AlexTheMauler) July 26, 2020