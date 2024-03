Daniel García: «Sting es un rayo de luz en AEW»

Sting se ha retirado. Pero ello no tiene por qué significar su adiós a AEW. De hecho, esto comentaba tras Revolution 2024: «Tony ha mencionado que me quede a bordo de alguna manera. Todavía no hemos trabajado nada al respecto, pero estoy seguro de que tendremos algún tipo de conversación y estoy diciendo tal vez, veremos qué pasa. No tengo interés en ser un mánager o algo así, o un agente. No quiero hacer ese tipo de cosas. No estoy seguro de qué puedo ofrecer».

► Daniel García tras Revolution 2024

También sabemos qué roles no quiere tener, pero no los que sí, algo acerca de lo cual estará hablando con Tony Khan; es de suponer que «The Icon» se va a tomar un tiempo antes de volver a aparecer en la televisión All Elite (y Darby Allin, que el 27 de marzo emprenderá su aventura al Everest). Por otro lado, sea cual sea el papel que desempeñe, si se queda, continuará siendo un rayo de luz, de positividad, dentro de la compañía, como lo califica Daniel García:

“Sting es alguien que es un rayo de luz en cualquier habitación en la que entra. Simplemente se siente diferente. Es alguien que es un rayo de positividad en un negocio del que se escuchan muchas cosas negativas.

«Es alguien que me ha dado muchos consejos sobre la vida y la lucha libre. Somos muy afortunados de tener a alguien como él cerca durante los últimos años y no le deseo nada más que lo mejor en el próximo capítulo de su vida”, apuntaba el joven luchador sobre el veterano en la conferencia de prensa del PPV.

