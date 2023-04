Daniel García habla de usar el Rock Bottom en AEW

El Rock Bottom es uno de los movimientos más reconocidos de la lucha libre profesional por The Rock y ahora lo usa Daniel García en AEW. No es el único en el negocio de los encordados que lo tiene en su arsenal pero vamos con él pues estuvo hablando de ello recientemente con RJ City en Hey! EW.

.@garciawrestling makes his way to the ring to 'welcome' Adam Cole back into competition Watch #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/mAeVjUaOPa — All Elite Wrestling (@AEW) March 30, 2023

> Daniel García usa el Rock Bottom en AEW

DG: “El mayor movimiento de lucha libre profesional de todos los tiempos“.

RJ: “Como, irónicamente, ¿es así como lo estás usando?“.

DG: “Simplemente me gusta hacerlo. Se siente muy poderoso cuando lo hago. Me siento muy bien, solo ‘Ahhh’, como si estuviera atrapando un alley-oop“.

RJ: “¿No vas a cambiar el nombre en absoluto?“.

DG: “No. De hecho, iba a preguntarle a Excalibur si cuándo podría comenzar a llamarlo The Rock Bottom en los comentarios“.

RJ: “No creo que puedas“.

DG: “¿Por qué no?”.

RJ: “Hay tantos otros nombres que podrías usar. Deja que te lo demuestre. The Red Bottom. Red Hawk Down. The Bump For Red October. Stifford The Big Red Dog. Red Rubber Fall. 99 Red Ballon. What A Maroon. Red Shoe Diaries. Left On Red“.

Daniel García no estará en acción esta noche en AEW Dynamite, pero Chris Jericho confrontará a Adam Cole, mientras, en lucha de tercias, la Jericho Appreciation Society (Jake Hager, Angelo Parker y Matt Menard) se enfrenta a The Acclaimed (Max Caster, Anthony Bowens y Daddy Ass). El joven luchador no deja de ascender al mismo tiempo que está considerando como uno de los mejores técnicos del mundo. Su cielo es el límite. Veremos a dónde lo lleva el Rock Bottom.

