Daniel Bryan y Erick Rowan en WWE: «Fue un insulto»

Durante 2019 y 2020, Erick Redbeard tuvo una buena alianza con Bryan Danielson -conocidos entonces como Erick Rowan y Daniel Bryan- en WWE que llevó al segundo a ser Campeón del Planeta, el mejor momento del «Dragón Americano» en la compañía. Los dos llegaron a ser además Campeones de Parejas SmackDown. A inicios de 2022 nos acordábamos de aquellos momentos para descubrir que Rowan se negó a ser «el Daniel Bryan alto». Terminando 2023 volvemos para hacernos eco de sus recientes declaraciones en Insight with Chris Van Vliet.

► Daniel Bryan y Erick Rowan en WWE

«Quiero decir, estábamos en el pre-show como campeones por parejas. Quiero decir, ¿qué te dice eso sobre cómo veían a los equipo en ese momento, especialmente cuando Daniel Bryan era, ya sabes, el campeón mundial y el campeón ecológico? Así que tratamos de hacer que los títulos de parejas significaran algo y luego nos pusieron en el pre-show. Ya sabes, es como una especie de insulto, supongo.

«Pero intentamos lo mejor que pudimos y al menos tuvimos alguna especie de rivalidad. ¿Sabes a lo que me refiero? Y para mí, me alegré al final porque finalmente pude tomar un micrófono y hablar durante algunas semanas. Ya sabes, lo que de nuevo, probablemente fue lo más divertido que he hecho. Cuando me dejaron hablar y, ya sabes, ser un personaje que quiero ser. Pero luego pasaron esas cosas con la jaula.

«Puedo darle vueltas a eso todo lo que quiera, ya sabes, pero cuando pasas de hablar en un micrófono y tener una historia a básicamente no tener dirección y que te digan que no hables, sí, es una especie de dolor de cabeza creativo. Es como ser elegido para una serie de televisión y cada semana tienes tu propia historia y conectas conel público en casa y la gente se está involucrando, y de repente, estás como en tres episodios en un segundo plano, es como un desinflador.»