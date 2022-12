Dana White y el problema con dar entrevistas

El presidente de la UFC, Dana White, ha aclarado sus recientes comentarios sobre una supuesta «probable» pelea entre Conor McGregor y Michael Chandler.

Durante su conferencia de prensa posterior al combate UFC 282, White rechazó la reciente noción de McGregor vs Chandler.

«Nunca he dicho eso, ni una p*ta vez», dijo White. «Esto es lo que pasa cuando haces entrevistas, y la gente escucha tus entrevistas. Dijeron: ‘Entonces, si Conor McGregor regresara ahora mismo, ¿a quién mirarías como oponente?’. Yo dije: ‘Bueno, si lo hiciera, si eso sucediera, y ese escenario se desarrollara ahora mismo, Chandler sería una pelea divertida. Nunca dije Conor McGregor vs. Chandler. Ni siquiera sé cuándo va a volver Conor McGregor.

«Y esta es la razón por la que no me gusta responder a este tipo de preguntas. Porque algún m*ldito idiota en algún lugar de internet pone que eso es lo que dije, y no es ni remotamente cerca de lo que dije «.

El calendario de McGregor para su regreso sigue siendo incierto mientras la UFC espera que vuelva a entrar en el grupo de pruebas antidopaje de la USADA. Según la política de la USADA, tendrá que estar en la piscina de pruebas durante seis meses antes de ser elegible para competir.