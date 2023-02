Dana White no ve a Fedor Emelianenko como un “GOAT”

El presidente de UFC, Dana White, no tiene en alta estima a Fedor Emelianenko cuando se trata de la charla ‘GOAT’. White hizo una aparición en la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC Vegas 68.

Durante su tiempo allí, se le preguntó al hombre de 53 años qué pensaba sobre el retiro de ‘The Last Emperor de MMA’.

White dijo que el ruso no compitió en el UFC y, por lo tanto, no se probó contra los mejores peleadores. Por esa razón, no consideró a Emelianenko como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos.

“No quiero joderme con el tipo. Saben, se retira esta noche y todo eso. Quiero decir, ustedes conocen las viejas entrevistas conmigo… Quiero decir, fue noqueado por el peso mediano Dan Henderson”. . ¿Sabes a lo que me refiero? Creo que a algunos de los muchachos en el negocio [y] a la gente le gustaba. Entonces, lo elogiaron. Nunca llegó a probarse a sí mismo aquí. Pero nunca fui uno de los tipos que pensó que era uno de los mejores de todos los tiempos“.

Fedor Emelianenko compitió en su última pelea profesional de MMA en Bellator 290. ‘The Last Emperor’ se enfrentó a Ryan Bader por el título de peso completo. La noche no fue bien para Emelianenko ya que fue noqueado en el primer asalto. El ruso se retiró con un récord general de MMA de 40-7-1.