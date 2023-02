Derrick Lewis habla de su transformación física

El contendiente de peso completo de UFC No. 7, Derrick Lewis, se ve notablemente más esbelto de lo habitual últimamente.

‘La Bestia Negra’ es conocido por su enorme tamaño y poder de golpe alucinante. Nunca el más delgado de los peleadores, el cardio de Lewis a menudo ha sido un punto débil en comparación con su fuerza física. Ahora, sin embargo, parece que las tornas pueden haber cambiado.

El favorito de los fanáticos desde hace mucho tiempo tuvo una racha difícil de 0-2 en 2022, comiendo brutales derrotas por nocaut ante Tai Tuivasa y Sergei Pavlovich, respectivamente. Una tercera derrota consecutiva no sería un buen augurio para la estrella veterana. Sin embargo, Lewis bien puede demostrar algunos cambios de estilo en su inminente pelea con Serghei Spivak considerando su nueva estructura y régimen cardiovascular.

A lo largo de los años, Lewis normalmente ha tenido que reducir un peso considerable para llegar a las 265 libras. Sin embargo, considerando su complexión más delgada ahora, su último recorte de peso a 265 probablemente fue mucho menos exigente para su cuerpo y su salud general antes del choque de anoche.

Durante una interacción reciente con ESPN MMA , Derrick Lewis acreditó su compromiso de correr como una razón clave detrás de su notable pérdida de peso. ‘The Black Beast’ reveló su interés en eventualmente competir también en maratones.

“ Siempre quise ser uno de esos tipos a los que les gusta correr… maratones, pero finalmente lo estoy consiguiendo. Así que me siento como uno… [Correr un maratón no es fácil] Lo sé, lo sé, pero siento que puedo hacerlo”.

La revelación del régimen de entrenamiento más centrado en cardio de Lewis para su última pelea ha despertado mucho interés. Una figura que no se inmuta por completo no es otra que Serghei Spivak. En el día de los medios de UFC Fight Night 218 , dejó muy claro que no está preocupado por el estado físico de Lewis antes de su enfrentamiento.