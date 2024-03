El director ejecutivo de la UFC, Dana White, se reunió con los ex campeones Kamaru Usman y Henry Cejudo en el último episodio de su podcast, Pound 4 Pound.

Como dos luchadores que han llegado a lo más alto de este deporte, saben lo difícil que es empezar a luchar contra los mejores del mundo cada vez que entras en el octágono.

Durante el podcast, compararon esta situación con el boxeo, un deporte que tiene un sistema totalmente diferente de formar a los luchadores poco a poco con combates contra oponentes de menor nivel.

White afirmó que la forma en que funciona la UFC hace que sea imposible no dar a cualquier luchador de MMA que llega a la cima mucho respeto y adoración, que sin duda mostró hacia uno de los anfitriones.

► White menosprecia a St-Pierre y llama a Usman el mejor peso wélter de todos los tiempos

Al hablar de lo difícil que es llegar a la cima en la UFC, White utilizó a Usman como el ejemplo perfecto de un tipo que impone respeto.

Atribuyó a «La Pesadilla Nigeriana» el mérito de haberse enfrentado a una serie de competidores de primer nivel en las 170 libras, antes de referirse a él como el mejor peso welter de todos los tiempos.

«Cuando te conviertes en campeón del mundo en la UFC, pasas por la fila de la muerte de los más malos del deporte en tu división con los que podrías luchar. Así que cuando se habla de un Kamaru Usman, que pasó por ellos dos m*ldit*s veces, puede que no te guste Kamaru, puede que no te guste lo que sea que no te guste de él, pero no se puede negar que es el mejor peso welter de todos los tiempos. No puedes negarlo».

Cejudo comenzó a reaccionar a esto inmediatamente, haciendo referencia a cómo esto probablemente causaría alguna conversación en los comentarios.

Georges St-Pierre, con sus nueve defensas del título, ha sido considerado durante mucho tiempo el mejor peso welter de todos los tiempos. Pero, dada la oposición con la que ha luchado Usman, White cree que le ha arrebatado el primer puesto.

«Escucha, que no te guste Kamaru todo lo que quieras, lo que no te guste de él, eso es cosa tuya. No puedes negarlo [que es el mejor peso welter de todos los tiempos]».