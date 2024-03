A pesar de no haber conseguido nunca un título bajo la bandera de Bellator, Michael «Venom» Page cree que se encuentra en una buena posición para conseguirlo en la UFC.

Después de haber competido en la promoción rival durante una década, «MVP» abandonó el barco el año pasado después de terminar su contrato con una brutal victoria contra Goiti Yamauchi. Durante su estancia en la agencia libre, se confirmó el fichaje del londinense por la UFC y su combate de debut.

Page causó sensación a su llegada al octágono en el UFC 299 a principios de este mes, impresionando en la cartelera principal del pago por evento tanto con su salida como con su llamativo golpeo de camino a una victoria por decisión sobre Kevin Holland.

Con este resultado, «Venom» saltó inmediatamente a la clasificación de las 170 libras y se acercó un paso más a su deseado enfrentamiento por el título británico con el actual campeón, Leon Edwards.

Dado que no logró sentarse en el trono de Bellator, muchos han descartado las posibilidades de Page de lograr la hazaña en su nueva organización. «MVP», sin embargo, ve una gran diferencia que podría establecer una coronación en la UFC….

► Page «entiende» ahora lo que se necesita para llegar a la cima

Durante una reciente aparición en The MMA Hour con Ariel Helwani, Page reflexionó sobre su primera experiencia en el octágono en el Kaseya Center de Miami y miró hacia adelante a sus ambiciones como luchador de la UFC.

Después de una polémica derrota ante Logan Storley en 2022 que le privó del oro como luchador de Bellator, Page confía en añadir un cinturón a su currículum bajo la bandera de la UFC.

Según «Venom», su actitud relajada hacia la condición de campeón ha cambiado. Ahora, está decidido a alcanzar la cima de la montaña.

«La verdad es que no», dijo Page cuando se le preguntó si le «molesta» no haber conseguido el título de Bellator. «Siento que fue culpa mía, en el sentido de que era muy indiferente a conseguir el cinturón en general. Me decía: ‘Sólo estoy disfrutando, luchando’. Creo que esa actitud significa que vas a fallar tu objetivo porque en realidad no estoy apuntando a él.

«Mientras que aquí digo: ‘No, quiero el cinturón’. Creo que ser un poco más específico sobre tus intenciones te ayudará a llegar a donde quieras«, continuó Page. «Ahora entiendo eso, (lo que) me hace cambiar lo que digo. Así que quiero el título aquí (UFC), mientras que en Bellator era como, ‘Meh, si consigo el título, no me importa. Sólo me gustan los combates emocionantes’. Hice peleas emocionantes y nunca conseguí el título. Ahora estoy aquí y digo: ‘No, quiero peleas emocionantes, quiero nocauts emocionantes y quiero el cinturón’. Hay una diferencia».

No cabe duda de que Page ha empezado las cosas con buen pie en lo que se refiere a hacer realidad sus sueños en la UFC.

Y después de haber afirmado que sólo mostró el 60 por ciento de sus capacidades frente a Holland en el UFC 299, espera poder aspirar a una oportunidad frente a Edwards con una actuación aún más impresionante en la segunda ocasión.