“Recibí historias sobre Vince durante días. Lo que ese tipo construyó y lo que ha hecho es increíble. Ha estado haciéndolo durante más de 50 años, vi esas cosas cuando era niño, y que siguiera aquí haciéndolo ahora, es fenomenal. Es un asesino, me ha clavado el hacha en la espalda varias veces, pero eso es con lo que estás lidiando. No tratas con un asesino y no esperas que intente matarte. Sin embargo, no tengo nada más que respeto por Vince”. Dana White decía esto de Vince McMahon a mediados de año.

► Dana White no guarda rencor

Entonces ya se sabía que acabarían siendo compañeros de empresa, de alguna manera, pues uno es el presidente de UFC y el otro el presidente de la junta directiva de TKO Group Holdings, la compañía que fusiona la de artes marciales mixtas con la WWE. Ahora que se ha hecho oficial, White ha vuelto a hablar de McMahon, en esta ocasión en una entrevista con Sports Illustrated.

«Mi historia con Vince no es buena. Él intentó fastidiarme muchas veces sin ninguna razón, excepto para fastidiarme. Pero eso es cosa del pasado. Ahora que Vince y yo somos aliados, nadie ha sido un mejor socio que Vince«.

«Desde el primer día del trato, es como si estuviera tratando con otra persona. Esto demuestra que cuando te opones a él, o él cree que te estás oponiendo a él, el tipo viene tras de ti ciegamente. Una vez que estás alineado, Vince es un socio increíble. Probablemente hemos hablado por teléfono unas 20 veces desde el trato. Todas son conversaciones que añaden valor, con Vince trabajando y elevando el nivel para ambas empresas».

«Vince McMahon es un auténtico salvaje. Incluso con las cosas que pasaron entre nosotros en el pasado, lo respeto. Me encantan los luchadores. Él es definitivamente un luchador. Es el Michael Jordan del mundo de los negocios«.