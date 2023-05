Dana White explica su polémica con Sterling

Dana White no está de acuerdo con los recientes comentarios de Aljamain Sterling. El campeón de peso gallo de la UFC, Sterling, se enfadó cuando White dijo que no puede salir de su propio camino después de que Sterling dijera que podría necesitar tiempo para curarse antes de que su combate titular en el UFC 292 con Sean O’Malley pueda tener lugar el 19 de agosto.

El presidente de la UFC dijo que no le gustó la forma en que Sterling (23-3 MMA, 15-3 UFC) reaccionó una vez que la promoción anunció su próxima defensa del título.

“Yo no soy el que salió y dijo ‘Si mi cuerpo aguanta’ cuando estoy promocionando una pelea”, dijo White a FanSided MMA. “Si no estás sano, no aceptes la pelea. Haremos que alguien más pelee. Haremos que otra persona pelee por el título interino. No digas que vas a salir a pelear y luego empieces a decir cosas como ‘Si mi (cuerpo aguanta)’.

“¿Qué es lo primero que pasó? En cuanto llegué a la rueda de prensa, me preguntaron: ‘¿De verdad va a pelear Aljamain Sterling o no?’ ¿Es eso lo que quieres que piensen los aficionados? ¿Cómo es que yo no le doy crédito? Yo no he dicho nada”.

Pero White descartó cualquier idea de no dar crédito a Sterling.

“Fue un sábado por la tarde. Estaba en casa haciendo ejercicio, ocupándome de mis asuntos cuando mi teléfono empezó a sonar y Henry Cejudo me llamó, diciendo: ‘Acepto la pelea. Acepto el combate“, dijo White. “Le pregunté: ‘¿Por qué? ¿Está Aljo fuera?

“Él es como, ‘Sí, él ya está poniendo excusas, diciendo “si su cuerpo aguanta” y todas estas otras cosas. Sólo dame la pelea. Pelearemos por el interinato’, bla, bla, bla. Luego entro en la rueda de prensa y una de las primeras preguntas que me hacen es: ‘¿Sigue peleando Aljamain?’ ¿Cómo no le estoy dando crédito? Es ridículo”.