Chimaev a Usman: Estoy listo, que firme el contrato

Khamzat Chimaev fue llamado por el excampeón del peso welter Kamaru Usman recientemente y la estrella está ansiosa por hacer realidad esa pelea en UFC 294 en Abu Dhabi el 21 de octubre.

“UFC nos dijo que tenemos una pelea en Abu Dhabi, así que eso es lo que estoy esperando”, dijo Chimaev en su canal de YouTube. “Ya estoy aquí en Dubái, viviendo aquí, en el campo de entrenamiento, todo va bien, así que hace tiempo que estoy en forma. He estado en el campo de entrenamiento de Tailandia, he estado aquí en el campo de entrenamiento, he estado en Suecia entrenando, así que solo estoy esperando al oponente y el contrato, así que veremos qué va a pasar”.

“Usman quiere pelear. Voy a hacer su última pelea. Quiere dinero, sabe dónde está el dinero. Todo el mundo conoce el dinero. Ahora voy a pelear con este tipo en Abu Dhabi y romperle la cara, acabar con él, luego tienen que darme esa oportunidad por el título“.

A pesar de que se habla de que el próximo combate será en el peso medio, Chimaev también indicó que está dispuesto a bajar hasta las 170 libras para luchar contra Usman si es necesario.

“Quiero decirle a Usman que estoy listo, que firme el contrato. Peleemos. Vamos a ganar dinero. Quieres el dinero, quieres la pelea del dinero, vamos. Te voy a exprimir la cabeza. [Clase de peso] no importa, vamos, vamos a luchar. Las clases de peso, si te sientes el mejor, no es necesario hablar de la clase de peso. Me siento el mejor, para mí no importa, yo corto (el peso) en la noche de la pelea a [170 libras] o [185 libras], todas las clases de peso. Soy el rey”.