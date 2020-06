Dana White confirma que Conor McGregor está retirado

El presidente de UFC, Dana White, confirmó que la superestrella irlandesa de la promoción, Conor McGregor, se retiró de las artes marciales mixtas.

Después de UFC 250 hace dos semanas, McGregor recurrió a las redes sociales para anunciar sorprendentemente su retiro de las artes marciales mixtas. Más tarde citó el aburrimiento como una de las razones por las que se alejó del deporte, además de no poder luchar por el título de peso ligero de UFC en el corto plazo con el campeón Khabib Nurmagomdov y el campeón interino Justin Gaethje teniendo que unificar el cinturón antes de que McGregor pudiera tener otra oportunidad eso.

“Hola chicos, he decidido retirarme de la pelea. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! Ha sido un gran viaje. Aquí hay una foto mía y de mi madre en Las Vegas después de una de mis victorias por el titulo mundial. Elige la casa de tus sueños Mags Te amo! Lo que desees es tuyo".

A pesar de que McGregor dijo que estaba retirado, muchos fanáticos y medios no creyeron lo que había dicho porque esta no es la primera vez que dice que se retiró solo para cambiar de opinión y regresar al octágono. Después de UFC en ESPN 11 el sábado, Brett Okamoto de ESPN le preguntó a White si había hablado con McGregor desde su anuncio de retiro. White dijo que, por lo que él sabe, McGregor está realmente retirado. Esto es lo que dijo el jefe de UFC.

Also asked Dana White if he's heard from Conor McGregor at all in the two weeks since he announced his retirement. He said, "No. Conor is retired."

— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) June 21, 2020