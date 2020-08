Dana White: "Conor McGregor contra Khamzat Chimaev probablemente no"

A pesar de tener solo dos peleas bajo el estandarte de UFC, ya hay grandes expectativas para Khamzat Chimaev. Esto se debe a que el peso welter con record de 8-0 tiene un estilo de pelea que recuerda a Khabib Nurmagomedov.

De hecho, muchos creen que Khamzat Chimaev es una versión más agresiva de Khabib con el cardio a juego. Mientras que algunos creen que la gente está disparando, otros sienten que es solo cuestión de tiempo antes de que Chimaev se convierta en una estrella.

Chimaev nació en Chechenia, Rusia, pero emigró a Suecia. "Borz" afirma que una vez viajó a Irlanda con la esperanza de encontrar y pelear contra Conor McGregor, pero fue enviado de regreso a su casa. Accedió a su cuenta de Twitter para afirmar que destrozaría a McGregor, Jorge Masvidal y Nate Díaz la misma noche.

I’m getting bored, please @danawhite give me @NateDiaz209 @GamebredFighter @TheNotoriousMMA same night. I can smash all these guys... I’m not cocky guy I’m just confident. I understand if they don’t want to fight me.

— Khamzat Chimaev (@KChimaev) July 30, 2020