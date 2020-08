En la más reciente edición de Friday Night SmackDown ocurrió algo realmente inesperado, ya que The Fiend atacó a Alexa Bliss. El oscuro personaje regresó de manera presencial a un ring de WWE tras su aparición al final del Wyatt Swamp Fight en The Horror Show at Extreme Rules, y atacó a quien en teoría le habría ayudado a atormentar mentalmente, o al menos intentarlo, a Braun Strowman al aparecer en forma de visión y vestida como Sister Abigail.

Si bien resulta más que obvio que The Fiend se enfrentará a Braun Strowman en el futuro, presumiblemente SummerSlam 2020, el ataque de Bray Wyatt a Alexa Bliss supone un giro inesperado de las cosas, lo cual es bienvenido; de hecho, esto podría ser el cebo necesario para sacar al campeón universal Braun Strowman del pantano para "jugar" con Wyatt.

► El posible motivo detrás del ataque de Bray Wyatt a Alexa Bliss

Tras el ataque de Bray Wyatt a Alexa Bliss no habíamos conocido mayor cosa hasta la mañana de este domingo, donde Wyatt rompió su silencio con un mensaje muy críptico, y que podría ser la explicación de lo realizado este viernes.

Wyatt ha caído en cuenta de que los verdaderos ganadores son aquellos que pueden reescribir la historia. Su publicación en Twitter reflejaba esta idea.

Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past. — Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) August 2, 2020

"Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado."

David Weissman, un ex miembro del ejército estadounidense le hizo la observación a Wyatt e intentó relacionar su tuit con la conocida series de Netflix, Dark. La Superestrella le replicó indicándole que solo ha visto los noticieros.

No. I’ve been watching the news. Terrible mistake — Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) August 2, 2020

- "Has estado viendo la serie Dark, ¿O no?. No te culpo porque es una buena serie." - "No. He estado viendo los noticieros. Terrible error."

Así, el ataque de Bray Wyatt a Alexa Bliss podría haber sido un típico secuestro, pero solo el tiempo dirá hacia dónde llevará esta historia para Wyatt, Strowman y la propia Bliss, aunque nunca se sabe lo que realmente está sucediendo dentro de la mente retorcida de The Fiend.

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.