Dana White: "Khabib Nurmagomedov vs. Georges St-Pierre podría ser una posibilidad"

Desde hace bastante tiempo, tanto Khabib Nurmagomedov como Georges St-Pierre han mostrado su interés en una posible pelea. Sin embargo, el UFC cerró la idea y ahora se espera que si Khabib Nurmagomedov pelea nuevamente, será contra Justin Gaethje.

Si vence a Gaethje, se ha informado que la trigésima pelea de Khabib sería su última. Entonces, Dana White no está seguro de qué haría para la última aparición de Khabib Nurmagomedov.

“No lo sé, obviamente él tiene esta pelea de Gaethje que es un trato hecho. Él está peleando contra Gaethje después. No sé quién sería su última pelea para cumplir las 30. No tengo idea, quiero decir, escucha, la pelea de Conor McGregor. Sé que Conor siempre ha querido esa pelea desde la última, quiero decir que esa es la pelea por hacer. No sé si veremos cómo se desarrolla todo esto. Pero, la de Gaethje es absolutamente, positivamente, la próxima pelea para él".