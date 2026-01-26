Damien Sandow sobre WWE: «No necesité el título»

El popular luchador Damien Sandow, ahora Aron Stevens, habla de un montón de cosas: pasado en WWE, presente en NWA, ¿futuro en AEW?, Triple H, Cody Rhodes, Vince McMahon y más.

► En palabras de Damien Sandow

Por qué decidió comprometerse con NWA

“Todo empieza desde arriba. Yo estaba completamente fuera del wrestling, estaba en Hawái haciendo un programa de televisión cuando Billy (Corgan) me llamó y me dijo: ‘Compré la NWA, tienes que volver a trabajar’. Yo le dije que no, que ya estaba retirado, pero me dijo que ya tenía un billete de avión. Fui, y aquello me recordó al wrestling clásico de Georgia en los 80, me despertó una nostalgia enorme. Decidí darle una oportunidad y desde entonces he estado con él. He trabajado prácticamente para todas las grandes empresas, y lo que me mantiene leal a Billy y a la NWA es su integridad. Para mí eso vale mucho más que el dinero o la fama. Yo aprendí desde joven a ser responsable económicamente, así que no tengo necesidad de aceptar cualquier cosa. NWA es un sitio donde quiero estar, donde siento que puedo aportar, salir en cámara —porque siempre me gustó— y al mismo tiempo ayudar al talento joven a aprender cosas que hoy en día ya no se enseñan en la industria.”

El calendario y el crecimiento de NWA

“No es como el calendario de WWE. Grabamos televisión en Tampa y luego hacemos tres o cuatro grandes eventos al año como Crockett Cup o Anniversary. Estamos creciendo poco a poco, de forma constante, construyendo afición show a show. Estamos en Roku, los números suben, y es muy gratificante ser parte de ese crecimiento y trabajar con gente tan buena.”

Ambiente en el vestuario

“Es muy positivo. Es un tópico decir que una empresa es una familia, pero en NWA sí lo siento así. Somos una compañía pequeña y todos dependemos de todos: producción, cámaras, música, luces, luchadores… todos empujamos en la misma dirección. Hemos tenido obstáculos, pero siempre nos hemos apoyado. Y lo más importante: los fans se van felices y preguntan cuándo volvemos.”

Diferencias con WWE y TNA

“En TNA me fue bien, me fui por cambios administrativos y de dirección creativa. En NWA se valora al talento y se le da libertad creativa. Si te estás ganando al público, no te lo van a frenar. Eso es todo lo que un luchador puede pedir.”

Su rol como mánager y no luchar a tiempo completo

“Puedo luchar si hace falta, el cuerpo todavía responde, pero no quiero ser uno de esos que se queda más allá de su mejor momento. Ahora mi objetivo es sacar la mayor reacción posible y ayudar a que los demás también la consigan, ya sean heels o babyfaces. Un buen mánager hace mejores a todos los que están en el ring.”

Cómo prepara sus promos

“En WWE casi nunca usé guion. Me daban puntos clave y yo hablaba a mi manera. En NWA igual. Siempre digo a los chicos: no hagáis una promo de wrestling, tened una conversación. Si conoces a tu personaje, todo sale solo. Hoy en día todo está demasiado producido y se pierde autenticidad. La clave es que parezca real.”

Consejo a jóvenes talentos

“No seáis solo luchadores, sed estrellas de televisión que luchan. Las bases en el ring son importantes, pero cuando la cámara se enciende tienes que saber comunicar quién eres. Por eso algunos venden más merchandising que nadie: porque conectan como personajes, no solo como atletas.”

John Cena y su último combate

“No lo vi, pero su carrera habla por sí sola. Ha sacrificado mucho. El homenaje fue merecido. En su último combate intentó hacer crecer a otro, como se hacía antes. Pero hoy el modelo de negocio de WWE es distinto: prefieren varios grandes nombres antes que una única superestrella absoluta.”

Money in the Bank

“Es una gran idea en teoría, pero todo depende de cómo se utilice después. El maletín puede hacer una estrella, pero importa cómo se presenta al luchador en televisión tras ganarlo. En NWA, al ser una empresa pequeña, hay menos política y más mérito.”

Cody Rhodes

“Cody es amigo mío. Los dos tuvimos frustraciones, pero él es un ejemplo de talento y perseverancia. Todo lo que ha conseguido lo merece, y sé que su padre estaría orgulloso.”

Amistades en el negocio

“Santino Marella y Brodus Clay (Tyrus) son de mis mejores amigos. Seguimos en contacto, conozco a sus hijos, y cuando estamos juntos casi ni hablamos de wrestling. Eso es algo que valoro muchísimo.”

The Miz

“Es uno de los más infravalorados de la historia. Le dieron cosas difíciles y siempre las hizo funcionar, las mejoró. Su legado es enorme. Nuestra química era cuestión de tiempos y de entender exactamente qué necesitaba el otro.”

No haber sido campeón mundial

“En WrestleMania tuve una especie de revelación: no necesito un cinturón para demostrar lo bueno que soy. Mientras tenga tiempo en televisión, sé que puedo conectar con el público. Eso nadie me lo puede quitar.”

Ideas rechazadas por Vince McMahon

“Le propuse una historia de colapso mental, le gustó y dijo que la haríamos… y a la semana se la dieron a otro. Después de eso dejé de llevarle ideas. No soy político, tengo dignidad profesional.”

No romper nunca el personaje

“En mis clases de promo solo tengo una regla: no rompas el personaje. En el momento en que lo haces, todo se cae. Puedes equivocarte en una palabra, pero nunca salgas de tu rol.”

¿Volver a WWE o AEW?

“Acabo de firmar dos años con NWA, así que si alguien llama, que llame a Billy.”

Sus recuerdos y el famoso albornoz

“Lo tengo todo guardado. Cuando terminé una etapa, preferí hacer espacio para la siguiente. No tengo títulos ni trofeos colgados en casa.”

El origen del albornoz y el tema ‘Hallelujah’

“La idea del albornoz fue de Dusty Rhodes. Y la música fue decisión mía con el visto bueno de Triple H. Usar una canción que la gente ya conoce hace que la reacción sea inmediata.”

Triple H dirigiendo WWE

“Es el hombre ideal. Entiende el negocio corporativo y el artístico. Si yo fuera el CEO, pondría a alguien como él al mando creativo.”

Mensaje final

“Vean NWA en Roku. Somos la pequeña empresa que sigue creciendo y es un lugar increíble tanto para trabajar como para ser fan.”