La división femenil de AEW: De lastre a estandarte

El 2025 quedará marcado como el mejor año en la historia de la división femenil de AEW, una afirmación que cobra aún más valor si se tiene en cuenta la corta pero intensa trayectoria de la empresa. Durante este periodo, la división no solo ganó mayor tiempo en pantalla, sino también una identidad más definida, con historias coherentes, rivalidades bien construidas y luchadoras que se consolidaron como auténticas protagonistas. AEW finalmente comenzó a tratar a sus luchadoras como un pilar fundamental del producto y no como un complemento secundario.

► Las campeonas, tan relevantes como los campeones

Embed from Getty Images

Uno de los factores clave de este crecimiento fue la consolidación de figuras estelares capaces de cargar la división sobre sus hombros. Toni Storm, con su personaje refinado y su constante evolución narrativa, se convirtió en una de las campeonas más memorables de la empresa. Su reinado no solo destacó por la calidad de sus combates, sino también por su capacidad para elevar a sus rivales y mantener el interés del público semana tras semana. Storm demostró que una campeona puede ser tan relevante como cualquier campeón dentro del ecosistema de AEW.

Por su parte, Kris Statlander reafirmó su estatus como una de las luchadoras más completas del elencor. Su combinación de fuerza, atletismo y carisma la posicionó como una pieza indispensable, tanto en la escena titular como en rivalidades de alto perfil. Statlander representa el tipo de talento “hecho en AEW” que la empresa necesita seguir desarrollando: una luchadora capaz de conectar con el público y ofrecer luchas de alto nivel de manera consistente.

► Una oportunidad dorada para AEW

Embed from Getty Images

La llegada de Mercedes Moné fue otro punto de inflexión para la división. Su impacto trascendió lo estrictamente deportivo, aportando una visibilidad mediática y un prestigio internacional que pocas luchadoras pueden igualar. Moné elevó automáticamente el estándar, tanto dentro como fuera del ring, y abrió la puerta a enfrentamientos de ensueño que fortalecieron la percepción de AEW como un destino legítimo para las mejores luchadoras del mundo.

Con este contexto, el 2026 se perfila como una oportunidad dorada para llevar la división femenil a un nivel aún más alto. La introducción del Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW es una decisión que amplía enormemente las posibilidades creativas. Estos títulos no solo permiten diversificar las historias, sino que también fomentan la creación de equipos sólidos, rivalidades paralelas y una mayor rotación de talento en pantalla. Además, obligan a AEW a reforzar su elenco, algo fundamental para sostener una división de parejas competitiva y atractiva.

En este sentido, los fichajes recientes confirman que AEW está apostando fuerte por el crecimiento de la división. Maya World, Hyan y Persephone —esta última con contrato también con CMLL— representan refuerzos de gran calidad y estilos variados. Su experiencia en diferentes escenarios y su versatilidad las convierten en piezas ideales tanto para la escena individual como para el emergente panorama de parejas. Estas incorporaciones no solo añaden profundidad al elenco, sino que también incrementan la competencia interna, algo esencial para elevar el nivel general de la división.

Todo apunta a que estos movimientos son sólo el comienzo. Con la expansión de títulos, las alianzas internacionales y una visión más clara por parte de Tony Khan, es más que probable que AEW continúe sumando talento femenil en los próximos meses. Si la empresa logra equilibrar correctamente el desarrollo de nuevas figuras con la consolidación de sus estrellas actuales, 2026 podría convertirse no solo en un año mejor que 2025, sino en el periodo que termine de definir a la división femenil de AEW como una de las más fuertes y respetadas de la lucha libre mundial.