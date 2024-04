Damian Priest resalta el valor de The Judgment Day

El año pasado, Damian Priest alcanzó un hito importante al ganar el maletín de Money in the Bank el año pasado, posicionándose para un futuro Campeón Mundial. Esta oportunidad se hizo realidad en WrestleMania 40 el domingo cuando Priest aprovechó la victoria de Drew McIntyre sobre Seth Rollins por el Campeonato Mundial de peso completo, y realizar el canje de su maletín, logrando así el hito más grande de su carrera hasta el momento.

► ¿Es The Judgment Day una de las mejores facciones de todos los tiempos?

El notable triunfo de Damian Priest en WrestleMania 40 ha consolidado a The Judgment Day como una de las facciones más relevantes a los ojos del Campeón Mundial de Peso Completo. Así, durante una aparición reciente en WWE The Bump, Priest reflexionó sobre su victoria en WrestleMania 40 y su importancia para The Judgment Day.

Priest también enfatizó que ganar el título mundial tiene una inmensa importancia para la facción, ya que solidifica su legado como grupo, ya que él y Rhea Ripley son campeones mundiales, y previamente tuvieron el Campeonato Indisputable de Parejas y el Campeonato Norteamericano NXT.

“Ganar el título mundial significa mucho para nosotros. Quiero decir, solidifica nuestro grupo. Tenemos a Rhea, la campeona mundialy a mí, el campeón mundial. Creo que si miras la historia de las facciones, ¿dónde sitúa eso el Día del Juicio ahora?»

“Hemos tenido el Campeonato Indisputable de Parejas. Hemos tenido el Campeonato Norteamericano. Ahora tenemos títulos mundiales. No veo cómo no estamos en la conversación sobre una de las mejores facciones de todos los tiempos”.

Así, Damian Priest cree que The Judgment Day puede unirse a la conversación de otros grupos importantes en la WWE, como DX, The Hart Foundation, Evolution o The Shield, quienes también lograron grandes cosas en la WWE.