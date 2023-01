Curtis Blaydes analiza su futuro en UFC

La división de los pesos pesados de la UFC está en plena ebullición, pero Curtis Blaydes se lo toma todo con calma.

La división de peso pesado está ahora muy abierta, ya que se reveló que el campeón de UFC Francis Ngannou ya no estaba con la promoción y Jon Jones vs Ciryl Gane encabezaría UFC 285 por el título vacante. Esto ha dejado a muchos preguntándose dónde encajará Curtis Blaydes en el cuadro, que actualmente ocupa el cuarto lugar en la división.

Parece que Blaydes tiene una idea bastante clara de lo que le ofrecerá la UFC, tal y como ha explicado con un mensaje en su Twitter. En él, reaccionó a la reciente reorganización de su división, aparentemente tomando la noticia de Jones vs Gane con calma y revelando que probablemente iba a enfrentarse al prometedor Sergei Pavlovich en su próxima salida.

“Obviamente, he visto las noticias, Gane va a tener otra oportunidad por el título contra Jones. Lo más probable es que me enfrente a Pavolich, me parece bien. Como he estado diciendo, sólo quiero que mi próximo rival esté por encima de mí para que una victoria eleve mi clasificación”, escribió Blaydes.

Parece algo sorprendente que Curtis Blaydes no esté pidiendo una pelea con Stipe Miocic, pero esto podría deberse a que la línea de tiempo en la que cada hombre quiere volver no está alineada. De cualquier manera, esta es una respuesta generalmente respetuosa a la situación del contendiente de peso pesado, y un combate entre él y Sergei Pavlovich sería sin duda intrigante para los aficionados a las MMA.