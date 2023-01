A Chael Sonnen no le agrada Jones vs Gane

La ex estrella de la UFC Chael Sonnen ha dado su opinión sobre la noticia de que Jon Jones hará su debut en el peso pesado frente a Ciryl Gane en Las Vegas el 4 de marzo.

Durante un reciente vídeo subido a su canal de YouTube, el ex aspirante al título de peso medio y semicompleto Chael Sonnen habló sobre el panorama más claro en el peso pesado ahora que se ha confirmado una pelea por el campeonato.

“He visto titulares, eran. ¡Francis Ngannou es despojado del campeonato de la UFC! ¡Ciryl Gane contra Jon Jones! Al igual, estas cosas son de interés – más o menos”, dijo Sonnen. “Tenemos un gran problema con Stipe Miocic… Tenemos un gran dedo medio puesto en la cara de Curtis Blaydes. Y ahí es donde el verdadero interés de esto es”

“Quiero decir, una pelea que ustedes nunca han pedido, una pelea que no estaba siendo buscada y pedida – y por favor no seas el idiota que dice, ‘Yo pedí que Chael. Por favor, vaya a ver mi cuenta de Twitter. Ya sabes lo que estoy diciendo aquí. A grandes rasgos, nosotros, como industria, nunca hemos pedido Ciryl contra Jon Jones“, añadió Sonnen. “Nunca. Ni una sola vez. Nunca hemos oído rumores de ello. Nunca especulamos sobre ello. Ese simplemente no era el baile que había que hacer“.

Aunque “Bon Gamin” puede no haber sido la primera o la segunda opción para él, los informes han afirmado sistemáticamente que Jones lleva mucho tiempo dispuesto a volver y se ha mostrado dispuesto a hacerlo contra cualquiera.