Curioso momento de Liv Morgan en partido de la NBA

Liv Morgan está buscando una nueva gran historia que contar en la WWE en estos momentos. Después de haber quedado fuera de la contención al Campeonato Femenil SmackDown hace unos cuantos meses ha estado navegando por diferentes tramas, con distintas oponentes, con mucha regularidad en televisión, sin realmente recuperar ese momentum que tenía. Por otro lado, el haber sido monarca y todo lo que vivió durante ese tiempo, le ha hecho ganarse un hueco, así que ahora solo es cuestión de seguir trabajando y esperar otra buena idea.

Pero todo eso queda para otra ocasión porque ahora nos salimos de los encordados, de la lucha libre, para entrar en lo que podríamos considerar la vida privada de la luchadora. Y es que está circulando por las redes con mucha velocidad, muchas reproducciones, muchos ‘me gustas’ y muchos comentarios un video de la Superestrella durante un partido de la NBA que es realmente curioso porque no hace caso en absoluto a la persona que le está hablando y tampoco parece darse cuenta cuando anuncian su presencia en el altavoz.

She definitely didn’t hear one word you just said bro pic.twitter.com/wL5oFRIyHS

— KnicksNation (@KnicksNation) March 8, 2023