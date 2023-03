Vince Russo cuestiona a Cody Rhodes como técnico

Vince Russo no cree que Cody Rhodes esté actuando verdaderamente como un técnico actualmente en la WWE. No cabe duda de que tiene ese papel en su rivalidad contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE hacia su lucha en WrestleMania 39. Pero el antaño escritor principal de la compañía no lo ve tanto como babyface como considera que debería porque el ‘American Nightmare’ tendría que ser más humilde. De ello estuvo hablando recientemente en el Sportskeeda Wrestling’s WrestleBinge.

> Vince Russo cuestiona a Cody Rhodes

“Tienen que tener cuidado con este tipo. Vi la promo de SmackDown, hermano, eso fue muy fanfarrón. Un babyface no se pone así, se supone que un babyface es humilde.

“Te lo digo, era tan fanfarrón: ‘Nadie dijo que podía hacer esto y nadie dijo que podía hacer aquello’. Estoy como, hermano, esa no es la forma en que deberías presentar a este tipo, hermano”.

Como curiosidad, es interesante apuntar que Vince Russo tuvo prohibido acudir a All In, el evento que dio pie a AEW, lo cual Cody Rhodes achacó a sus comentarios negativos previos. Pero, dejando esto a un lado, personalmente, lo que apunta Russo no tiene sentido. Es decir, por supuesto que hay técnicos que son humildes, pero dentro, digamos, de ese bando, hay todo un abanico de diferentes personalidades. Menos mal que no son todos iguales. Y quizá habría que apuntar que los que más van de buenos son los más aburridos también.

Además, ser técnico, sin entrar en extremos, no depende tanto de cómo se comporte un luchador sino de la reacción que genera en el público. Ahí tenemos a Seth Rollins, que ha pasado a ser el bueno de la película contra Logan Paul comportándose de la misma manera que cuando era el malo contra Matt Riddle. Y recordemos también que en el personaje de Cody Rhodes hay una importante dosis de realidad. ¿Qué problema hay con que se enorgullezca de sus éxitos?

