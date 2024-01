Curioso gesto de AEW con Chris Jericho en Dynamite

Desde que surgieran ciertos indicios de un presunto episodio con Kylie Rae como afectada, una parte de la comunidad luchística ha decidido sentenciar a Chris Jericho, atacándolo en redes sociales o abucheándolo en los programas de AEW, como ocurrió en el episodio de Collision de la semana pasada. Recordando que el sábado se unirá a Sammy Guevara para luchar por el Campeonato Mundial de Parejas en Battle of the Belts IX, atendemos ahora a su aparición en el Dynamite de anoche.

► Chris Jericho en Dynamite

Durante el programa, «The Spanish God» venció a Ricky Starks en un mano a mano como parte de esa rivalidad en torno al título pero no tuvo mucho tiempo a festejar pues rápidamente apareció Big Bill para atacarlo, a lo cual se sumo el «Absolute». Tampoco eso duró mucho tiempo ya que enseguida hizo acto de presencia «The Ocho» para proteger a su amigo/pupilo. Y aquí se dio un curioso gesto de la empresa con Jericho que está dando mucho que hablar entre los fanáticos en las últimas horas.

Cuando Jericho entró a escena, AEW hizo sonar su canción de entrada, ‘Judas’, a un volumen considerable. ¿Para evitar que se escucharan los abucheos de los fans?

«Dejaron la música de Jericho para ahogar los abucheos y cánticos de NDA. ¡Esto es salvaje! ¡El Ayatollah de la confidencialidad!».

You can’t BOO Chris Jericho if his music is playing SO LOUD #AEWDynamite pic.twitter.com/xrw4jlf0qz — Mr. Wright Way (@SteveWrightJr) January 11, 2024

«No puedes abuchear a Chris Jericho si la música está tan alta».

You can’t tell me they didn’t play Chris Jericho’s theme music through the scuffle to drown out the boos, in case they were heavy. #AEWDynamite #aewhomecoming — Light Skinned Keith Sweat (@KyleFourReal) January 11, 2024

«No puedes decirme que no tocaron el tema musical de Chris Jericho durante la pelea para ahogar los abucheos, en caso de que fueran fuertes».

Como bien dijo mi compañero Rafa Indi hace unos días: desde SÚPER LUCHAS condenamos cualquier despreciable muestra de actitudes que deberían erradicarse de la industria de la lucha libre y de toda la sociedad en su conjunto. Pero al mismo tiempo, no comulgamos con la cultura de la cancelación. Y esta lleva ya un par de semanas haciendo de las suyas sobre la figura de Chris Jericho.