¿Cuándo volverá AJ Styles a la programación de WWE?

AJ Styles no ha aparecido televisión después de que Jimmy Uso lo atacara detrás del escenario, justo cuando estaba previsto hiciera equipo con John Cena para enfrentarse ante Jimmy Uso y Solo Sikoa en Payback. LA Knight reemplazó a «The Phenomenal» en aquel evento, mientras que el ex Campeón WWE ha podido disfrutar de un largo descanso, a pesar de que no se ha conocido de que haya sufrido alguna lesión.

► AJ Styles podría volver a la programación en cualquier momento

A pesar de que AJ Styles había aparecido en el afiche promocional del reciente Friday Night SmackDown, lo cierto es que eso no sucedió. Al respecto, de acuerdo a un informe de Mike Johnson de PWInsider, que fue revelado lo reveló en su programa Hotline, el regreso de Styles a la programación de la WWE es inminente. Es decir, «The Phenomenal One» podría reaparecer en cualquier semana, aunque esto dependerá del equipo creativo de la WWE. Johnson también señaló que inicialmente se suponía que Styles regresaría hace tres semanas, aunque no dio mayor detalle de por qué eso no sucedió.

El regreso de AJ Styles se producirá en un momento bastante importante para WWE. Grandes nombres como Randy Orton, quien permanecerá en SmackDown, y CM Punk, quien tomará su decisión este lunes en WWE RAW, ya han causado gran revuelo. Styles puede reaparecer en cualquier momento y las posibilidades de una futura rivalidad son diversas en este punto, con Royal Rumble en el horizonte.

En un dato no menor, Luke Gallows y Karl Anderson, miembros de The OC, también han estado ausentes de las pantallas, probablemente por la afindad creativa con AJ Styles.