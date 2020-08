¿Cuándo veremos de nuevo a Roman Reigns y Brock Lesnar en el ring?

Por primera vez desde marzo, WWE salió de las instalaciones del Performance Center para grabar sus episodios semanales y SmackDown se llevó a cabo en lo que conocemos como el WWE ThunderDome, y que generó mucha expectativa en todo el Universo WWE, y cuya presentación generó diversas opiniones, pero no deja de ser un gran paso hacia la nueva normalidad en la compañía.

Con la llegada del WWE ThunderDome, presentado por el mismísimo Vince McMahon, surgieron muchos rumores e sobre la mesa, siendo uno de ellos acerca de un posible regreso de Roman Reigns o Brock Lesnar, quienes han estado ausentes un buen rato.

► Aún no hay fecha para un regreso de Roman Reigns y Brock Lesnar

WWE necesita mejorar los niveles de audiencia, y todavía estamos en medio de una pandemia, con un horizonte de solución todavía incierto. Roman Reigns está en cuarentena total, pero algunos especulan que un cambio al Amway Center podría brindarle a WWE una mejor oportunidad de mantener un entorno televisivo completamente funcional con el distanciamiento social en mente.

Ringside News informó recientemente de que Brock Lesnar y Roman Reigns no están en ningún listado de la compañía, ni están programados para regresar en septiembre.

"Un escritor muy cercano a la situación ha confirmado que los nombres de Lesnar y Reigns no se han mencionado en absoluto. Además, nos dijeron que Roman Reigns y Vince McMahon todavía están hablando. Dicho esto, si ocurre un regreso, nadie lo sabe."

"Roman ha estado en contacto con Vince todo este tiempo, pero si están haciendo algo con Roman, sería una sorpresa total y lo habrían mantenido de esa manera."

"Se nos dijo que 'cualquiera que diga que va a suceder algo, es porque está diciendo algo fuera de la realidad, ya que ni siquiera el documento más secreto no lo refleja".

Aún no está permitida la presencia de fanáticos en el Amway Center, por lo que no una presencia de Roman Reigns o de Brock Lesnar podría no tener sentido, ya que no hay venta de boletos. Sin embargo, Vince McMahon luce optimista por el panorama futuro tras su debut del WWE ThunderDome.

