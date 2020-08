Los 3 mejores TakeOver de la historia de NXT

Hoy es noche de TakeOver, y como escribí en la nota de los horarios por país de este nuevo especial, seguramente Triple H vuelva a poner toda la carne en el asador sabiendo que coincidirá bajo la misma franja con el último episodio de AEW Dynamite sin público en las gradas del Daily's Place.

"The Game" avisó que TakeOver: XXX será el evento más grande de la historia de la marca dorada, sin que aún no sepa muy bien en base a qué lo afirma, pues el cartel no luce especialmente de mayor enjundia que otros anteriores. ¿Simple estrategia promocional o verdadero adelanto de acontecimientos?

En cualquier caso, esas palabras de HHH propician mi siguiente Top 3 de los mejores TakeOver hasta ahora producidos por NXT tras seis años de andadura.

► El podio de los TakeOver



3 - NXT TakeOver: Brooklyn

Aunque a ojos de los estándares actuales de los TakeOver puede no lucir tan brillante, supuso el gran salto inicial de calidad de la marca, acompañado de la primera vez que Triple H y Cía realizaban un especial fuera de la Full Sail, demostrando una madurez muy elogiable para una marca que apenas había vivido entonces cinco eventos del mismo tipo.

Aparte de la impagable implicación de Jushin "Thunder" Liger (único combate de la leyenda nipona en WWE), brillaron con luz propia los dos últimos combates: un Sasha Banks vs. Bayley por el Campeonato Femenil NXT considerado punto de inflexión para la "Revolución" de las gladiadoras de la empresa y una lucha de escaleras entre Kevin Owens y Finn Bálor por el homónimo masculino que puso la guinda a una noche histórica.



2 - NXT TakeOver: WarGames

El concepto de los "Juegos de Guerra" originario de la NWA se recuperaba, y de gran manera, al servicio de la narrativa, y con una actualización que hizo del estelar de este TakeOver el más caótico, brutal y emocionante hasta aquel momento de todos los vistos en NXT. Concreción de la batalla que se dio de manera orgánica, en una frescura que las siguientes ediciones de WarGames perdieron, pues la narrativa ya pasó entonces a estar al servicio de la estipulación.

Pero hubo otros puntos memorables del show, como aquel mano a mano entre Aleister Black y Velveteen Dream tras el que ambos salieron convertidos en verdaderos ídolos de la Full Sail, un trepidante Fatal 4-Way por el oro femenil vacante, o la victoria titular de Andrade sobre Drew McIntyre.



1- NXT TakeOver: New Orleans

La culminación de todo lo aprendido anteriormente, el apogeo de NXT durante la mejor etapa de esta en cuanto a calidad del elenco, se dio al amparo de "Big Easy", ciudad siempre mágica para WWE. Un manual de programación luchística sin un solo punto débil en su cartel, que supo combinar encuentros individuales (primer Gargano-Ciampa de su famosa serie) con multitudinarios (la apertura por el Campeonato Norteamericano) en una diversidad que jugó un papel capital a la hora de que cosechara tan positivas críticas.

No volveremos a ver seguramente en mucho tiempo un show, ni fuera ni dentro del elenco principal de WWE, en el que coincidan tal cantidad de competidores de primer nivel. A partir de aquí, si bien posteriores TakeOver han alcanzado también cotas muy altas, creo que ninguno ha gozado de esta convergencia de buenas historias y talentos con tanta hambre de éxito.

Esta noche tendremos doble cobertura. Por un lado, el esperado NXT TakeOver XXX, en el que Keith Lee defenderá el Campeonato NXT ante Karrion Kross. Por el otro, el especial AEW Saturday Night Dynamite, en donde Mr. Brodie Lee intentará quitarle el Campeonato TNT a Cody.

Y mañana, no se pierdan la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el evento más candente del verano.